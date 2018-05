Neues Bon Cafe: „Hier gibt es Events, die begeistern“

gn Nordhorn. Schwerpunkt des neuen Bon Café Events ist die Event- und Erlebnisgastronomie. Inhaber Hayk Avetisyan schwärmt davon, die erste Erlebnisgastronomie Nordhorns anzubieten, in der besondere Events wie Krimidinner, Cocktailkurse und vieles mehr veranstaltet werden können: „Wir bieten eine Location für Events an, die begeistern, individuell, exklusiv und einmalig sind.“

Avetisyan hatte beobachtet, wie hoch der Bedarf an Räumlichkeiten für geschlossene Gesellschaften (10 bis 50 Personen) in Nordhorn ist. Die neue Eventlocation kann künftig für Anlässe wie Familien-, Firmenfeiern und Tagungen genutzt werden, wenn zum Geburtstagsbrunch eingeladen wird, zu Frühschoppen, Kaffee- und Kuchen-Tafeln und anderen Festlichkeiten. Für größere Gesellschaften (bis zu 120 Personen) steht die benachbarte Havana-Bar zur Verfügung. Auch als Eventplaner will sich der Inhaber des Bon Café Events noch mehr etablieren.

Neben Veranstaltungen im Café selbst, stehen Avetisyan und sein Team auch für Feiern außer Haus zur Verfügung, bei Firmen und Privatpersonen. Dazu werden die Auftraggeber von der ersten Idee bis zur professionellen Durchführung begleitet. „Wir erstellen für jeden Gast in einem persönlichen Gespräch ein maßgeschneidertes und unverbindliches Angebot. Am Tag der offenen Tür heute und morgen stehen wir für Fragen, Informationen und unverbindliche Beratungen mit einem Glas Sekt gerne zur Verfügung“, so Avetisyan.

Das Bon Café Events wird aber auch weiterhin bei größeren Veranstaltungen in der Innenstadt die Türen öffnen, wie zum Beispiel bei Holschenmarkt, Goldener Oktober und Weihnachtsmarkt. „Speziell für Weihnachten können sich die Gäste noch auf eine Überraschung freuen“, kündigt Avetisyan an.

Bis dahin werden im neuen Bon Café Events donnerstags Flammkuchen angeboten. Als nächstes Event steht ein großer Brunch zum Muttertag an.

Alle aktuellen Informationen finden Gäste unter https://www.facebook.com/boncafe.nordhorn/

Stilvoll und gemütlich eingerichtet ist die Eventlocation.

Auch für Tagungen und Seminare kann das Bon Café Events gebucht werden.

Das Bon Café Events (rechts) liegt mitten in der Altstadt Nordhorns, in der Hagenstraße 36.