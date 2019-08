Neueröffnung MBC: „Wir werden modischer und stylischer“

Nordhorn Die Kunden werden staunen: die MBC-Modewelt ist erheblich größer, vielfältiger und damit interessanter geworden als am bisherigen Standort am Kanalweg in der Blanke. Dort war der aus Meppen stammende Familienbetrieb seit Mitte der 90er Jahre ansässig. Im Rawe-Ring-Center steht dem Fachgeschäft für Damen- und Herrenoberbekleidung eine Verkaufsfläche von 850 Quadratmetern zur Verfügung. Das sind rund 300 Quadratmeter mehr als am Kanalweg.

Und das wird natürlich genutzt, um den Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis und umfangreicheres Sortiment als bislang zu bieten. „Wir werden modischer und stylischer“, beschreibt Inhaber Torsten Thoben die Veränderungen. Die Auswahl an hochwertiger Mode namhafter Hersteller ist gewachsen. So wird sich für jede Gelegenheit das passende Outfit finden.

Im Herrenbereich kommen unter anderem die Modelabel No Excess, G-Star und State of Art sowie die Modemarke Gant neu hinzu. Sie bereichern die bekannte MBC-Modewelt mit Marken wie Camel active, Eterna, Pierre Cardin, Digel, Casamoda und anderen. MBC hat außerdem die Abteilung mit Anzügen erweitert. Die Marke Benvenuto vervollständigt ab sofort das Sortiment.

In dem hell, freundlich und attraktiv gestalteten Fachgeschäft findet auch die weibliche Kundschaft, was sie schick anzieht – von modern bis klassisch, von sportlich bis elegant. Frau hat die Qual der Wahl. Den Modemix bereichern ab sofort die Marken Street One, Herrlicher, Milano, S. Marlon, Smith & Soul, G-Star, Gant, Tom Tailor Woman und Soquesto. Weiter im Damensortiment finden sich unter anderem Frank Walder, Cecil, Rabe, Comma, Lebek und Toni Dress.

Auswahl haben die Kunden nach wie vor auch in großen Größen. Eine kompetente Beratung ist bei MBC ebenso selbstverständlich wie ein optimaler Service. Dafür sorgt ein motiviertes Mitarbeiterteam. Fünf neue Mitarbeiterinnen und ein Auszubildender sind zu den neun Modeberaterinnen dazu gekommen. Mit seinen Modehäusern in Meppen und Lingen (Max3 und Camel active store) beschäftigt MBC damit knapp 60 Mitarbeiter. Viele Stammkunden schätzen die freundliche und familiäre Atmosphäre.

Das Serviceangebot runden einige Ruhezonen und eine einladende Bar ab, wo es Kaffee und Kaltgetränke gibt. Kundenfreundlich sind auch die Öffnungszeiten. Das Fachgeschäft hat seine Türen montags bis samstags durchgehend von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Parken ist kein Problem: Hunderte Stellplätze befinden sich vor dem Rawe-Ring-Center. In den ersten zwei Stunden ist das Parken kostenlos.

Hier findet Mann, was ihm gefällt: Die Auswahl im Herrenbereich ist deutlich größer als zuvor. Foto: Westdörp

Die Abteilung mit Anzügen wurde vergrößert. Foto: Westdörp

Das durch Neueinstellungen gewachsene MBC-Team freut sich auf die Neueröffnung. Foto: W. Westdörp