Neuer Polsterfachmarkt öffnet auf der Blanke

Nordhorn Am morgigen Donnerstag, 5. September, öffnet ProfiPolster in der Fennastraße 98 in Nordhorn-Blanke seine Türen. Die Neueröffnung wird vom 5. bis 7. September groß gefeiert unter dem Motto „drei Tage mit tollen Angeboten“. In dieser Zeit können sich die Kunden unter anderem auf besondere Eröffnungsangebote freuen, die kostenlose Lieferung und Montage, 0%-Finanzierung bis zu 36 Monaten ohne Anzahlung, einen kostenlosen Miettransporter sowie fünf Jahre Garantie und Service auf Polstermöbel und TV-Sessel. Auch an die Kinder wurde gedacht:

Es gibt ein Aktionsprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken. Der Spezialist für Polstermöbel aller Art bietet seinen Kunden auf 2500 Quadratmetern ebenerdig Sofas, Garnituren, Sessel, TV-Sessel, Polster- und Boxspringbetten sowie eine kompetente Beratung. Darüber hinaus präsentiert der neue Polsterfachmarkt Wohnaccessoires wie Leuchten, Teppiche, Bilder, Beistell- und Couchtische in den ausgestatteten Wohnkojen und bietet sie zu attraktiven Preisen an.

Die Möbelausstellung ist in verschiedene Stilwelten gegliedert, damit sich die Kunden ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend orientieren können. ProfiPolster bietet den Kunden eine umfassende Begleitung zum eigenen Wohlfühl-Zuhause durch Fach- und Einrichtungsberater, unter anderem durch gelernte Raumausstatter. Zehn qualifizierte Mitarbeiter kümmern sich um die Kunden.

Fast alle Polstermöbel können die Kunden nach eigenen Wünschen konfigurieren und dabei zum Beispiel Farbe und Ausrichtung der Polstermöbel aussuchen. „Gerne liefern wir die Polstermöbel auch durch ausgebildete Monteure in die eigenen vier Wände“, sagt Marketingmitarbeiterin Lisa Egbers. Die Öffnungszeiten von ProfiPolster sind montags bis freitags von 9.30 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen: www.albers.de