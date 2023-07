Neuenhauser Firma Speso Spezialist für Photovoltaikanlagen

In Zeiten der noch lange nicht beendeten Energiekrise und einer anstehenden Energiewende in Richtung Nachhaltigkeit verliert die Nutzung fossiler Energien zunehmend an Attraktivität.

Eine mögliche Alternative ist die Photovoltaik, bei der Lichtenergie – meist aus Sonnenlicht – mittels Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt wird. Heute gilt Photovoltaik laut Internationaler Energieagentur als die günstigste Form der Stromerzeugung.

Bei Fragen rund um das Thema Photovolatik ist die Firma Speed Solar mit Sitz am Platanenweg 5 in Neuenhaus ein neuer Ansprechpartner in der Region.

Inhaber Alwin Altena kann kurzfristig Photovoltaikanlagen liefern und montieren, so dass diese sofort in Betrieb genommen werden kann. Wer als Heim- oder Handwerker sparen möchte, kann die Anlagen nach Einweisung durch die Firma Speed Solar auch selber einbauen. „Wir bieten hochqualitative Wechselrichter, Batteriespeicher und sonstige Komponenten mit bis zu 25 Jahre Garantie an. Selbstverständlich bieten wir auch Wallboxen an“, verspricht Alwin Altena.

Nähere Informationen: www.speso.de