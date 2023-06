Großes Schützenfest in Neuenhaus vom 1. bis zum 3. Juli

Die Neuenhauser freuen sich auf ihr „Fest der Feste“. Der Neumarkt steht im Mittelpunkt der Dinkelstadt. Die Bevölkerung ist zum Fest des Jahres eingeladen. Vom 1. bis 3. Juli erstrahlt die Stadt in einem grün-weißen Fahnenmeer. Auftakt der Festlichkeiten ist der Ehrenamtsabend, mit geladenen Gästen am Freitag, 30. Juni. Alle zwei Jahre findet in Zusammenarbeit mit der Stadt dieser Abend als Anerkennung für die ehrenamtlich tätigen Personen statt. Hier wird die Auszeichnung „Bürger des Schützenjahres“ vorgenommen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ „Tarzan“. Mit dem Abholen des Königspaares Jörg und Heike Appelt in der Ringstraße (17.45 Uhr) beginnen am Samstag die tollen Tage für die Schützen. Danach geht es zur Andacht (18.20 Uhr) in die lutherische Kirche, zum Antreten beim alten Rathaus, zum Empfang der Gastvereine aus Lage, Uelsen, Emlichheim und Tubbergen (18.45 Uhr) und zum Gedenken am Ehrenmal (19.20 Uhr). Der Festkommers mit dem Spielmannszug und der Bläsergruppe beschließt den Festtag. Zum Tanz spielt die Partyband „Hands Up“ aus Nordhorn sowie DJ „Tarzan“. Hauptfesttag beim Neuenhauser Schützenfest ist der Sonntag. Nach dem Antreten auf dem Festplatz um 10.30 Uhr zieht die Königswache zur Vergatterung und zur Fahnenparade am alten Rathaus auf. Die Hemsener Schützenmusikanten sorgen ab 11.15 Uhr für einen stimmungsvollen Frühschoppen: Glasbier und alkoholfreie Getränke für einen Euro (bis 13 Uhr).

Das Kinder-Insignienschießen beginnt um 11.30 Uhr. Das Antreten zum großen Festumzug (14.15 Uhr) ist in der Ringstraße. Die Schützen marschieren über Wiesenstraße, Uelsener Straße, Hauptstraße, Prinzenstraße, Drosselstraße, Nordhorner Straße, Morsstraße, Veldhausener Straße zum Festplatz. Im Zug dabei sind unter anderem die Fahnengruppe, die Wache, der Spielmannszug des Neuenhauser Schützenvereins sowie die Hemsener Schützenmusikanten, der Spielmannszug Lage, der Fanfarenzug Damaschke und der Spielmannszug Flachsmeer aus der Region Ostfriesland.

Insbesondere der Spielmannszug Flachmeer sorgte, mit seinen mehr als 50 Musikern im vergangenen Jahr für Begeisterungsstürme. Beim Platzkonzert nach dem Umzug ist die Bläsergruppe des Neuenhauser Schützenvereins dabei.

Früh aufstehen heißt es für die Schützen am Montag. Um 7 Uhr ist Antreten zum Wecken beim Wachlokal Luzius in der Klinkhamer Straße. Nach einigen Ständchen geht es zum Frühstück bei der Königin. Die Vechtetalmusikanten und der Neuenhauser Spielmannszug begleiten das Wecken musikalisch.

Der Frühschoppen beginnt um 11 Uhr im Festzelt auf dem Neumarkt. Wer wird der neue Regent in Neuenhaus? Darum geht ab 13.30 Uhr. Dann beginnt das Insignien- und Königsschießen sowie das Jungschützenkönigsschießen auf dem neuen Schießstand direkt am Festzelt. Den Abschluss der Neuenhauser Festtage bildet der große Königsball ab 20 Uhr- mit DJ „Sound Control“.