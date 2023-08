Neuenhaus feiert am 26. und 27. August das große Stadtfest

Die Stadt Neuenhaus bietet am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, bei ihrem traditionellen Stadtfest ein vielseitiges und unterhaltsames Programm an. Unter anderem dürfen sich die Besucher auf einen Flohmarkt freuen, der an beiden Tagen um 8 Uhr beginnt.

Außerdem sind viele Aktivitäten für Kinder, ein Fackelumzug und ein umfangreiches Bühnenprogramm geplant. Die Geschäfte öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Die Eröffnung des Stadtfestes erfolgt am Samstag, 26. August, um 14.30 Uhr auf einer Open-Air Bühne vor der Kirche am Alten Markt durch den Neuenhauser Bürgermeister Paul Mokry.

Zum Auftakt treten Schulen, Kitas sowie Sportvereine aus der Dinkelstadt auf und präsentieren ihre Step-, Tanz- und Musik-Einlagen, ehe ab 18.15 Uhr die Band der Niedergrafschafter Musikschule, die Black Pearls, ihre Rock-Cover-Songs vorstellen. Es folgt mit Wippsteert „Mucke up platt“ - sechs Musiker aus dem Osnabrücker Land sorgen für musikalische Begleitung auf Plattdeutsch.

Der Fackelzug am Feuerwehrhaus in der Morsstraße startet am Samstag um 20 Uhr, musikalische begleitet vom Spielmannszug des Schützenvereins Neuenhaus. Die Kinder auf Lebkuchenherzen freuen, die nach dem Fackelumzug verteilt werden. Höhepunkt des Tages ist um 21.30 Uhr das große Feuerwerk auf dem Mühlenkolk, organisiert von Christian Patzki von der Feuerwehr Neuenhaus.

Am Sonntag, 27. August, beginnt das Bühnenprogramm nach der Eröffnung um 11 Uhr mit Gruppen aus der Neuenhauser Musikschule, zwei Blockflötenensembles und dem Klavierschüler Louis Soumah. Es folgen die Veldhauser Kirchenband und die Solosängerin Christina Hensen, bevor es auf der Bühne modisch wird. Das Neuenhauser Modegeschäft „Junger Laden“ veranstaltet gemeinsam mit dem Schuhhaus Büter aus Osterwald eine Modenschau. Den Abschluss macht am Nachmittag der Musikverein Uelsen.

Ebenfalls ist am Sonntagnachmittag ein Entenrennen auf dem Mühlenkolk geplant. Lose für das Rennen können am Stand des Anglervereins Neuenhaus gekauft werden. Der Start erfolgt auf dem Mühlenkolk um 16.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 17.45 Uhr auf der Bühne geplant.

Die kleinen und großen Besucher erwartet ein vielversprechendes Programm mit vielen Aktivitäten. Dazu gehören ein Kinderkarussell, ein Kettenflieger, eine Fußball-Torwand, eine Strandbar und Kinderschminken. Verschiedene Walking-Acts wie Luftballonkünstler und Stelzenläufer sollen den Kindern ein Leuchten in die Augen zaubern. Auch beim Autohaus Olthoff gibt es einige Aktionen. Dort ist unter anderem eine Hüpfburg für die kleinen Besucher aufgebaut.

Der Kunstverein Grafschaft Bentheim plant außerdem einige Aktionen für das Wochenende. Am Samstag steht das „Malen vor dem Kunstverein“ und „Spritz im Hof bis zum Feuerwerk“ auf dem Programm. Sonntag können die Besucher die aktuelle Ausstellung während des Stadtfestes begutachten.

Ebenfalls haben die Heimatfreunde Neuenhaus eine Attraktion für das Stadtfest-Wochenende geplant. In ihrer Ausstellung „Kindheit und Jugend in Neuenhaus in den 1950/60er-Jahren“ präsentieren die Veranstalter die Entwicklung der Dinkelstadt.

Ein Bummelpass bietet den Besuchern Vergünstigungen und Gutscheine. Außerdem ist ein Los für die große Bummelpassverlosung am Sonntag, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt, enthalten. Der Pass ist vorab im Bürgerbüro der Stadtverwaltung oder beim Stadtfest am Stand der Stadt Neuenhaus für fünf Euro erhältlich.

Die Innenstadt in Neuenhaus ist das gesamte Wochenende über gesperrt. Ab Freitag 14.30 bis Montag 8 Uhr ist zudem die Hauptstraße ab dem Alten Rathaus, die Veldhauser Straße ab der Samtgemeindeverwaltung, die Marktstraße und die Hauptstraße aber der Prinzenstraße gesperrt. Möglichkeiten zum Parken stehen am Neumarkt hinter dem Alten Rathaus sowie auf den Parkplätzen an der Katholischen Kirche zur Verfügung.