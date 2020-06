Neue Sparkasse Blanke ganz auf Kundenberatung ausgelegt

Nordhorn Es ist modern und auf den Schwerpunkt Kundenberatung ausgelegt: Das neue Sparkassen-BeratungsCenter am Gildehauser Weg in der Oberen Blanke. Es vereint die beiden bisherigen Standorte an selber Stelle und gegenüber dem Blankeplatz am K+K-Markt. Im einwohnerstärksten Stadtteil Nordhorns können die sieben Sparkassen-Berater nun in sehr angenehmer Atmosphäre ihre Kunden diskret und individuell beraten. Michael Siemer, Bereichsleiter Privatkunden bei der Kreissparkasse Nordhorn, erklärt das neue Filialkonzept der Sparkasse.

Neben dem neuen KompetenzCenter in Schüttorf ist das BeratungsCenter in der Blanke der modernste Sparkassen-Standort in der Grafschaft. Worin unterscheidet er sich gegenüber den anderen Sparkassen-Geschäftsstellen?

Im neuen Sparkassen-Gebäude wird die Entwicklung der letzten Jahre im Finanzdienstleistungsbereich sichtbar. Das tägliche Bankgeschäft erledigt ein großer Teil unserer Privatkunden über Smartphone, Tablet oder PC. Dazu nutzen immer mehr Kunden den telefonischen Service über unsere Mitarbeiter im KundenserviceCenter. Die SB-Geräte erfüllen den Anspruch unserer Kunden, ihre Bargeschäfte zeitlich unabhängig von Öffnungszeiten im SB-Bereich selbstständig abzuwickeln. Während der Servicezeiten unterstützen unsere Mitarbeiter die Sparkassenkunden hierbei gerne. Auf der anderen Seite steigt der Bedarf an persönlicher Beratung, unabhängig von starren Öffnungszeiten. Nach persönlicher, telefonischer oder einer Online-Terminvereinbarung finden unsere Kundenberater individuelle Lösungen für die Wohnhausfinanzierung, zur Vermögensanlage und Vermögensbildung, zur Vorsorge und zur Absicherung der Lebensrisiken. Da die Kundenwünsche für die Zeiten des reinen Services und der individuellen Beratung unterschiedlich sind, hat unser BeratungsCenter zwei Eingänge.

Was hat das für Vorteile?

Wir haben die Zeiten der individuellen Beratungen noch einmal ausgedehnt. Der Sparkassenkunde kann sich montags bis freitags von 8 Uhr bis 20 Uhr individuell beraten lassen – nach Terminvereinbarung in allen unserer insgesamt 14 BeratungsCenter. Das bedeutet, dass die persönliche Beratung noch stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Der Kunde kann sich nach vorheriger Terminvereinbarung auf ein ruhiges, modernes und diskretes Umfeld freuen. Dagegen ist die Nachfrage nach unterstützter Bankdienstleistung gesunken. Aus den genannten Gründen resultieren unterschiedliche Bedarfszeiten und daher gibt es zwei Eingänge am Blanke-Standort.

Auf welchen Wegen kann man die Sparkasse sonst noch erreichen?

Unsere Stärke ist unsere Präsenz auf allen wichtigen Zugangswegen. Wir sind eine Multikanalbank. Aktuell sind knapp 70 Prozent unserer Kunden mit Girokonto online unter anderem über unsere Internetfiliale unter www.sparkasse-nordhorn.de aktiv und managen ihre Finanzen von zu Hause aus. Der Renner ist aber unsere bereits mehrfach ausgezeichnete Sparkassen-App. Wer glaubt, dass sei nur etwas für die jüngere Generation, der irrt sich gewaltig. Gerade Mitbürger, die nicht mehr so mobil sind, nutzen Internetfiliale und App aktiv. So behalten unsere Kunden unabhängig von Ort und Zeit ihre Finanzen im Blick.

Welche digitalen Services werden verstärkt genutzt?

Insbesondere die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das mobile Bezahlen stärker an Bedeutung gewinnt. Kontaktloses Bezahlen hat sich in dieser außergewöhnlichen Zeit endgültig durchgesetzt. Durch die Einführung von Apple-Pay zahlen viele Kunden nun auch schon mit dem Handy oder ihrer Smart-Watch. Das Entwicklungstempo ist enorm. Oftmals ist der Kunde überrascht, welche digitalen Möglichkeiten es gibt. Die Bedeutung von Bargeld nimmt merklich ab. Eine echte Erleichterung ist die Fotoüberweisung. Kein mühsames Abtippen der IBAN-Nummer. Rechnung fotografieren, prüfen, freigeben. Und als Echtzeitüberweisung ist das Geld in Sekunden beim Empfänger. Zudem ist das Geldversenden von Handy zu Handy mit Kwitt sehr angesagt. Also einfacher und schneller geht es nicht!

Welche Möglichkeiten haben Kunden, die nicht digital sind?

Fotostrecke / © Westdörp, Werner © Westdörp, Werner © Westdörp, Werner © Westdörp, Werner © Westdörp, Werner © Westdörp, Werner

Hier hat sich die telefonische Beratung gerade in der Corona-Pandemie sehr bewährt. Unser KundenserviceCenter ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 05921 980 erreichbar. Wer kein Online-Banking nutzt, kann hier sogar seine Überweisungen aufgeben, Daueraufträge ändern oder Karten sperren. Außerdem stehen unsere Mitarbeiter für Servicefragen und Terminvereinbarungen gerne zur Verfügung und erledigen viele Anfragen, für die der Kunde vorher in der Geschäftsstelle erscheinen musste. In Spezialangelegenheiten vermittelt es zu den entsprechenden Spezialberatern beziehungsweise zum jeweiligen persönlichen Kundenberater.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.