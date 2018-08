Neue Auszubildende bei Rönne Technik

Schüttorf. Die Firma Rönne Technik GmbH in Schüttorf freut sich über vier neue Auszubildende. Am 1. August wurden Mamo Rebar, Tom de Boer, Laurin Ulke und Henrik Stockmann neu eingestellt. Die neuen Mitarbeiter werden in den Berufen Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroniker für Informations- und Kommunikationstechnik sowie Mechatroniker für Kältetechnik ausgebildet. An ihrem ersten Arbeitstag lernten sie bei einer Führung zunächst ihren Ausbildungsbetrieb kennen. Die Firma Rönne Technik GmbH freut sich immer über Bewerbungen um Ausbildungsplätze, auch noch für dieses Jahr.