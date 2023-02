Neue Ausstellung der Firma van der Kamp in Nordhorn

Ende des letzten Jahres eröffnete das Unternehmen van der Kamp eine neue Ausstellung an der Kokenmühlenstraße 1 in Nordhorn, in der sich die Kunden inspirieren lassen können und kreative Anregungen für die Gestaltung des eigenen Heims finden.

Übernommen wurde der traditionelle Malerbetrieb im Jahr 1992 unter anderem von Günter Tüchter. Seit 2004 ist auch Sohn Sebastian Tüchter Teil des Unternehmens, der im Jahr 2008 erfolgreich seine Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk absolvierte und mittlerweile alleiniger Geschäftsführer des Familienbetriebs ist. Mit dem Enkelkind beziehungsweise Neffen Robin Schoemaker, der ebenfalls seit 2017 den Meistertitel im Maler- und Lackiererhandwerk trägt, wurde ein weiter Grundstein für das heutige Team mit über 40 Mitarbeitern gelegt, dass mit großer Passion die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder abdeckt.

Am Anfang steht bei van der Kamp ein Gespräch mit dem Kunden, um dessen Wünsche zu besprechen. Daraus wird ein ganzheitliches Konzept entwickelt und dann in die Tat umgesetzt. „Wir wollen, dass mit unserer Arbeit das grundlegende Bedürfnis des Menschen nach Geborgenheit und Harmonie in den eigenen vier Wänden erfüllt wird. Unsere umfangreiche Leistungspalette (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Kreativtechniken, Trockenbauarbeiten, WDVS, Sonnenschutz und weiteres) sorgt für eine ganzheitliche Umsetzung, denn es sind nicht nur einzelne Details, die Räume verändern, es ist die Summe aus allem“, erläutert Sebastian Tüchter.

Weitere Informationen unter www.van-der-kamp.de.