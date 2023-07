Neu gestalteter Wohnraum mitten in der Stadt Lingen

Vielfalt kennzeichnet ein neues Sanierungs- und Bauprojekt, das im Herbst in der Lingener Innenstadt begonnen wird.

Genauer gesagt handelt es sich um das Gebäudeensemble „Am Markt 4“, das nach dem Umzug des Besitzers und Hauptnutzers Kreissparkasse neu strukturiert wird.

Blick vom Marktplatz auf das Gebäudeensemble. Die zentrale Lage mitten in der Innenstadt bietet für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner viele Vorteile. Kurze Wege zur Nahversorgung mit den Bereichen Einkauf, ärztliche Versorgung, Behördengänge, Gastronomie, Kultur, Bildung und Freizeit.

Die Außenfassade bleibt dabei überwiegend in der bisherigen Optik bestehen und wird durch kleinere Akzente und größere Fensteröffnungen modernisiert. Im Innenbereich wird das Gebäude auf den Rohbauzustand zurückgesetzt und vollständig saniert. Das besondere Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Dämmung von Dach und Mauerwerk sowie der Verbesserung von Türen und Fenstern. Hier wird durch den Einsatz modernster Materialien viel Energie eingespart.

Stefan Lambers vom Investor Finanz-Union, Ulrich de Winder, Geschäftsführer der MARIS Beteiligungs GmbH, und Frank Exeler als Investor und Projektleiter mit der Bau- und Projektleitung Exeler GmbH aus Lingen. Nicht auf dem Foto: Dirk Onnen, der auch Investor ist und in Oldenburg seinen Unternehmenssitz hat. Fotos: privat

Bauträger ist die MARIS Beteiligungsgesellschaft mbH aus Nordhorn, die sich aus den Firmen Finanz-Union (zuständig für die Vermarktung), Kubus Immobilien und Bau- und Projektleitung (BPL) Exeler zusammensetzt. Dessen Inhaber Frank Exeler hat als Einheimischer einen besonderen Bezug zum städtebaulich prägenden Objekt. „Ein Projekt im Herzen meiner Heimatstadt ist schon etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass das Gebäude an einer wunderbaren historischen Stelle von Lingen steht, sondern auch die Komplexheit der Aufgabe ist eine Herausforderung, die mich und das gesamte Projektteam sehr reizt. Dieses Projekt wird in der Umsetzung als Sanierungsprojekt all unsere Aufmerksamkeit benötigen“, betont Exeler.

Im Gespräch weist er aber auch auf die mit dem Projekt verbundenen Erwartungen und Hoffnungen hin: „Ich verspreche mir, dass es für alle ein großartiges und wirtschaftlich starkes Projekt wird und mit seiner späteren Umgestaltung den Bürgerinnen und Bürgern Lingens eine neue Möglichkeit bietet, das Gebäude vielfältig zu nutzen. Der Standort der Anlage mitten in der Stadt ist zentraler Anlaufpunkt für die Lingener und ihre Besucher, und er ist ein bedeutsames Element, um den Kreis der Gastronomen, welche schon vorhanden sind, zu erweitern. Zum anderen ist es für mich sehr wichtig, der Lingener Haupttiefgarage einen barrierefreien Zugang mittels eines Aufzuges zu schaffen, der es allen Bürgern ermöglicht, die Tiefgarage zu nutzen. Dies wird dann auch unserem schönen Wochenmarkt zugutekommen. Denn ich kenne viele, die weiter entfernt parken müssen, und später den Vorteil des Aufzuges lieben werden.“

Was den Zeitraum der Bauarbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen eingeht, teilte Exeler Folgendes mit: „Der Baubeginn der Maßnahme wird nach dem Altstadtfest 2023 stattfinden, und somit werden die ersten vorbereitenden Arbeiten am 18. September starten. Die Aufträge an die ausführenden Firmen sind zu 95 Prozent vergeben. Durch voll eingenetzte Gerüste, den Abtransport der meisten Schuttmaterialien über den Innenhof, Liefertransporte nur in mit dem Bauleiter abgestimmten und einzubuchenden Zeit-Slots – teils Abläufe im Lean-Management-Verfahren – ermöglichen es uns wie mit der Stadtverwaltung abgestimmt, die Baumaßnahme so ruhig und strukturiert wie möglich abzuarbeiten. Schließlich wollen wir alle zum Stadtfest 2025 ein abgeschlossenes Projekt den Bürgern und Käufern präsentieren.“

Wohnraum und Gewerbe

Im Gebäude entstehen im Erdgeschoss vier Shop-Einheiten, die einzeln ab rund 130 Quadratmetern oder auch zusammenhängend mit bis zu 650 Quadratmetern nutzbar werden. Zusätzlich werden im ersten Geschoss drei Einheiten zwischen 85 und 130 Quadratmetern entstehen, die als Büro genutzt werden können. Das gewerbliche Highlight bildet die rund 450 Quadratmeter große Gastronomie-Einheit, die durch einen lokalen Betreiber konzipiert wird. Nach aktueller Planung wird auch ein Außenbereich auf dem jetzigen Marktplatz zur Verfügung stehen. Darüber hinaus entstehen 30 lichtdurchflutete Wohnungen, die durch ihre durchdachten Schnitte mit Wohnflächen von 39 bis 109 Quadratmetern für die unterschiedlichsten Mieterinnen und Mieter ein Zuhause sein werden.

Die Räumlichkeiten werden hell und großzügig gestaltet.

Dank der verschiedenen Größen ist für jeden etwas dabei: Familien können „Am Markt 4“ ihren Traum von den eigenen vier Wänden realisieren, Rentnerpaare können in den mittleren Apartments sorgenfrei ihren Ruhestand genießen, die Single-Wohnungen sind für Alleinstehende attraktiv, und auch Kapitalanleger kommen auf ihre Kosten, da es sich beim Gebäudeensemble „Am Markt 4“ um ein Sanierungsobjekt handelt, das staatlich gefördert wird. Zum einen durch den über die Sanierung erreichten KfW-70-EE-Standard, zum anderen durch steuerliche Erleichterungen. Damit nicht genug bietet das Objekt auch weitere Vorteile. So können Bewohner tagsüber die Betriebsamkeit der Stadt erfahren, aber es besteht auch die Möglichkeit, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Und was natürlich auch wichtig ist: Kurze Wege zur Nahversorgung mit den Bereichen Einkauf, ärztliche Versorgung, Behördengänge, Gastronomie, Kultur, Bildung und Freizeit.

Hochwertige Einrichtung

Im Rahmen der Sanierung erfolgt ein hochwertiger Ausbau. Die mit Terrassen, Balkonen und Loggien versehenen Wohnungen bestechen durch helle und großzügig gestalte Räumlichkeiten sowie durch ihre Ausstattung. Dazu zählen folgende Elemente:

KfW-70-EE-Standard

Fußbodenheizung

Hochwertige Bodenbeläge

Handtuchheizkörper im Bad

Sanitärausstattung von Markenherstellern

Offener Wohn-, Koch- und Essbereich

Helles und natürliches Raumklima durch bodentiefe Fenster

Der begrünte Innenhof dient als Treffpunkt für die Bewohner.

Der Baubeginn ist für Ende September 2023 nach dem Umzug der Sparkasse geplant. Bereits zum November 2024 soll die Außenhülle fertiggestellt sein, um das Gerüst im Bereich des Marktplatzes weitestgehend zurückbauen zu können. Die Auswahl der Handwerker soll vornehmlich durch langjährig eingesessene Unternehmer aus der Region erfolgen. Der Innenausbau soll im März 2025 abgeschlossen sein, damit alle Bewohnerinnen und Bewohner und die gewerblichen Nutzer zum 1050-jährigen Stadtfest einziehen und sich wohlfühlen können.

Ansprechpartner: Marny Lambers und Jörg Swafing.

Ansprechpartner für das Projekt sind vor Ort Marny Lambers und Jörg Swafing von der Finanz Union mit Sitz an der Nino-Allee 12 in Nordhorn. am

Nähere Informationen: www.finanz-union.de