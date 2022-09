Veranstaltung „Naturleuchten“ bei der Baumschule Germer

Das ganze Jahr über machen sich Pflanzen- und Blumenfreunde auf den Weg zur Baumschule & Floristik Germer, um für Zimmer, Garten und Balkon das Passende zu finden.

Foto: Germer

Eine gute Gelegenheit, diesen Weg mal wieder aufzunehmen, bietet die Veranstaltung „Naturleuchten“, die am 23. und 24. September sowie am 1. und 2. Oktober – jeweils ab 18 Uhr – auf dem Firmengelände an der Füchtenfelder Straße in Wietmarschen sicherlich viele Besucher anlocken wird. Der zum Firmengelände gehörende Park, der sich jedes Jahr in ein Blütenmeer verwandelt, bietet den passenden Rahmen für einen Spaziergang mit stimmungsvollen Lichtern, Zwiebelkuchen und Federweißer.

Foto: Germer

„An vier Terminen können sich die Besucher ab Einbruch der Dunkelheit von inspirierender Gartenbeleuchtung, romantischen Schattenspielen, floristischen Hinguckern und kleinen Aktionen für Kinder verzaubern lassen“, verspricht die Familie Germer. Die Veranstaltung soll auch Inspiration für die eigene Gartengestaltung bieten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist an allen Abenden frei.