Am Hambrook 14 und 17 sind zwei neue Häuser mit 15 Wohnungen entstanden. Sieben davon im sozialen Wohnungsbau, die anderen acht sind frei mietbar. Unterschiede in Ausstattung und Gestaltung zwischen den sozialen und freien Wohnungen gibt es nicht. Alle 15 Wohnungen sind bereits vermietet. Am 1. April zogen die ersten Bewohner in die Hausnummer 17 ein, die restlichen folgten einen Monat später in das Haus direkt daneben. Das Projekt stammt von den Architekten Beike & Herrmann.

Architekt Christian Beike ist es wichtig, ein „Nullenergiehaus“ zu schaffen. Die Neubauten übererfüllen den kfw 40plus-Standard. Die benötigte Energie wird über Photovoltaikanlagen produziert. Die Heizung erfolgt in beiden Häusern über Wärmepumpen. Das Besondere an den Gebäuden ist die Dekarbonisierung der Wärmegewinnung. Sie benötigen keine fossilen Brennstoffe für warmes Wasser, Heizung und Strom. Die Häuser haben einen Autarkiegrad von mehr als 70 Prozent, somit erzeugen sie ihre Energie zu 70 Prozent selber. Nur im November, Dezember, Januar und Februar wird Energie von Außen über den Stromanschluss zugeführt. Die Bewohner konnten selbst entscheiden, ob sie bei diesem Mieterstrom-Modell mitmachen wollen, kein Bewohner entschied sich gegen dieses Projekt. „Alle sind mit dabei“, freut sich Christian Beike. Die PV-Anlagen haben eine Leistung von 55 Kilowatt/peak. Überschüssiger Strom wird in den Speichern mit einer Kapazität von 50 kw gespeichert.

Christian Beike setzt bei den Neubauten auf Nachhaltigkeit. Das zeigt sich auch am Car-Sharing-Modell, das er seinen Bewohnern anbietet. Über eine App können die Bewohner ein Elektroauto ganz einfach jederzeit mieten. Christian Beike hofft, dass dieses Angebot verstärkt angenommen wird. „Es ist ein Prozess“, sagt der Architekt. An den Stellplätzen sollen noch zusätzliche Wallboxen aufgestellt werden, um den Bewohnern die Möglichkeit des Ladens von E-Autos zu bieten.

Etwa 50 Quadratmeter sind die Wohnungen im Durchschnitt groß. Die vier Dachgeschosswohnungen sind rund 75 Quadratmeter groß und verfügen über eine großzügige Loggia, die mit langlebigem Lärchenholz verkleidet sind.

Im Schnitt sind alle Wohnungen gleich aufgebaut und verfügen über einen offenen Wohnraum mit Küche, ein Schlafzimmer, Badezimmer und einen kleinen Abstellraum. Außerdem gibt es für jede Wohnung einen separaten Abstellraum im Keller. Ebenfalls vorhanden ist ein großzügiger Abstellraum für Fahrräder, der bereits gut genutzt wird.

Die zentrale Lage mit Einkaufsmöglichkeiten, die fußläufig zu erreichen sind, ist ein weiterer Vorteil für die Bewohner. Auch der Anschluss an den ÖPNV mit Bus und Bahn ist vorhanden.

Auf Barrierefreiheit hat Architekt Christian Beike besonderen Wert gelegt. Eine der 15 Wohnungen ist darüber hinaus rollstuhlgerecht.

Da die Häuser direkt am viel befahrenen Heideweg in Nordhorn liegen, ist Schallschutz besonders wichtig. „In allen Wohnungen sind fünf Zentimeter dicke Schallschutzfenster mit Dreifachverglasung mit Holzrahmen eingebaut“, berichtet der Architekt. Lüftungsanlagen schaffen in allen Wohnungen ein angenehmes Klima, das durch die Fußbodenheizungen verstärkt wird. Die Lüftungsanlage ist so konstruiert, dass große Kästen an den Außenwänden nicht erforderlich sind.

Die Hausverwaltung übernimmt die Agentur VM Immobilien aus Nordhorn. Die Mitarbeiter kümmern sich um die Reinigung des Hausflures sowie des Treppenhauses und die Gartenarbeit der gesamten Wohnanlage. So ist der direkte Kontakt zwischen Vermieter, Verwaltung und Bewohner gegeben – ein Schlüssel zum Erfolg. ln

Weitere Infos unter www.beike-herrmann.de