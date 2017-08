Nach Umbau bietet der MediaMarkt noch mehr Einkaufsspaß

gn Nordhorn. „Hauptsache ihr habt Spaß“, heißt das Motto von MediaMarkt – ein Versprechen, das in Nordhorn künftig noch mehr Gültigkeit hat. Denn im Rahmen eines Umbaus hat der Elektrofachmarkt zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, die den Einkauf attraktiver denn je machen. Am Donnerstag, 3. August, findet die offizielle Wiedereröffnung statt, bei der man die vielen Neuerungen entdecken kann. Für Einkaufspaß sorgen außerdem die tollen Schnäppchen, mit denen das Team rund um Geschäftsführer Matthias Schäper die Kunden zum Neustart willkommen heißt.

„Handel ist Wandel. Deshalb haben wir unseren Markt in den vergangenen Wochen in vielen Bereichen optimiert. Mit einer moderneren Warenpräsentation, noch mehr Produktvorführungen, zahlreichen Sortimentserweiterungen und zusätzlichen Serviceleistungen erwartet unsere Kunden in Nordhorn ein einmaliges Einkaufserlebnis“, lädt Matthias Schäper zur Wiedereröffnung ein.

Zentraler Bereich für Kasse und Service

Kundenfreundlichkeit, schon immer eine der Stärken des Marktes, wird fortan noch größer geschrieben. Dafür sorgt der vollkommen neu gestaltete Kassen- und Servicebereich direkt am Eingang. Information, Kasse und Service sind hier an einer Stelle zentral zusammengefasst.

„Ein großer Vorteil besteht darin, dass sich unsere Servicestation jetzt innerhalb des Marktes befindet und die Kunden nicht mehr wie bisher bei Wind und Wetter um das Gebäude herum laufen müssen“, erklärt der Geschäftsführer. Weiterer positiver Nebeneffekt: An den Kassen wurde ein neues Prinzip eingeführt, sodass alle Kunden nun der Reihe nach bedient werden. „Das geht fix und niemand braucht sich mehr darüber zu ärgern, an der falschen Schlange anzustehen“, erläutert Matthias Schäper den Vorteil des neuen Systems.

Wer seine bei MediaMarkt online bestellte Ware abholen möchte, steuert weiterhin am besten den Drive-in direkt neben dem Lager an: Hier fährt man einfach mit dem Auto vor und nimmt seine Bestellung sofort mit. „Man braucht praktisch gar nicht mehr auszusteigen. Unsere Mitarbeiter laden die Ware ein und man kann sofort weiterfahren“, erklärt der Geschäftsführer.

Neu: Sofortreparatur für Smartphones

Zu den wichtigsten Neuerungen im MediaMarkt Nordhorn gehört auch die Einrichtung einer Sofortreparatur für Smartphones. „Wer kann heutzutage schon noch lange auf sein Smartphone verzichten? Daher bieten wir unseren Kunden jetzt Erste Hilfe, wenn der Akku schlapp macht, das Display zerbrochen ist, Tasten ausgeleiert sind oder etwas anderes nicht funktioniert“, erklärt der Geschäftsführer.

Die Sofortreparatur ist während der regulären Öffnungszeiten ständig mit Technikern besetzt. So können gängige Smartphones – auch dank eines großen Ersatzteilvorrats – schnell und kostengünstig an Ort und Stelle instandgesetzt werden. In der Wartezeit kann man ganz gemütlich einen Kaffee trinken oder bei einem Bummel durch den Markt nach interessanten Produktneuheiten Ausschau halten.

Sortiment in vielen Bereichen erweitert

Zeit für einen ausgiebigen Rundgang durch den Markt sollte man sich vor allem bei der Wiedereröffnung nehmen. Stammkunden werden gleich feststellen, dass das Sortiment in vielen Bereichen erweitert wurde. Dies gilt zum Beispiel bei Trendprodukten wie Kopfhörern, für das top-aktuelle Thema Smart Home oder auch bei den Zubehörartikeln.

In der TV-Abteilung wurden neue Möbel angeschafft, was vor allem der Präsentation von Fernsehern mit Großbildschirmen zugutegekommen ist.

Die Kunden finden nun eine noch größere Auswahl an Geräten mit Bildschirmformaten von 50 und mehr Zoll. Zu den Umbau-Schwerpunkten gehört zudem die Gaming-Erlebniswelt, wo Virtual Reality-Systeme, Konsolen und Spieleneuheiten vorführbereit präsentiert werden.

Die neuesten Trends der Bodenpflege

Nicht zuletzt gibt es bei praktischen Haushaltshelfern Neues zu entdecken. So wurde das aktuelle Sortiment an Saugrobotern und Handstaubsaugern, den sogenannten „Hand Sticks“, deutlich erweitert. Beide Produktgattungen sind derzeit sehr gefragt, da sie ohne große Mühe für mehr Sauberkeit im Haus sorgen – und damit für ein Wohlfühlambiente, das sich auch Menschen ohne Putzfimmel wünschen. Einen Blick in die Räumlichkeiten werfen kann man mit den 360 Grad Fotos auf http://gn360.de/mediamarkt/. Nähere Informationen: www.mediamarkt.de/markt/nordhorn

