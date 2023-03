Musikschule Nordhorn hilft Erdbebenopfern

Birgitta Klein Goldewijk, Klavierdozentin an der Musikschule, hatte die Idee eines Benefizkonzertes zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Alle Angesprochenen gaben ihre Zusage am Programm mitzuwirken und Hilfe zu leisten. Das Eintrittsgeld geht an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“. Am Konzertabend, 16. März ab 19.30 Uhr im KTS, kann für die Organisation „Kinder heilen“ aus Nordhorn gespendet werden. „Mein Bedürfnis, etwas zu unternehmen, um den Betroffenen zu helfen, stieß auf offene Ohren“, sagt Ioana Cadar, stellvertretende Leiterin der Musikschule. Im Kollegium herrschte die Stimmung: „Wir wollen helfen!“ „Auch wenn der Veranstaltungskalender voll ist, mussten wir die Idee umsetzen“, sagt Musikschulleiter Ivo Weijmans. Schnell war beschlossen, zur Gestaltung des Programms langjährige Musikpartner einzuladen. Für die „Berrytones“ war die Zusage ebenso eine Selbstverständlichkeit wie für den Chor „Next Level“ unter Leitung von Roxine Engelbarts. Neben Klassik, Jazz und Pop erklingen türkische und syrische Folklore und Lieder mit Rengin Jujaa und Grup Berkant.

Das Programm gestalten außerdem Ensembles und Kammermusik aus der Musikschule. Dabei sind das Blasorchester, die Big Band „Steam & Beat“ unter Leitung von Matthias Wilkens und das NL Streichquartett mit Lea Brookmann, Anne Lotte Bültel (beide Violine), Karina Hurny (Viola) und Helena Knecht (Violoncello). Zugesagt haben auch noch ein Dozenten-Ensemble, ein Klavier-Duo und ein Holzbläser-Ensemble der Musikschule.

Karten für 15 Euro gibt es ab dem 6. März nur im Sekretariat der Musikschule während der Öffnungszeiten (montags bis donnerstags 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 12.30 Uhr). Weitere Infos auf www.musikschule-nordhorn.de