Konzert unter dem Motto „Let’s swing for X-Mas“

Bereits zum vierten Mal seit Jahr 2018 präsentiert die Berrytones Big Band ihr Weihnachtsevent unter dem Slogan „Let’s Swing For X-Mas“. In der Alten Weberei in Nordhorn spielt die Big Band unter Leitung von Andrew Berryman am Freitag, 16. Dezember, wieder Weihnachtsklassiker in einem swingenden Gewand mit sattem Sound.

Für den gesanglichen Part sorgt ein weiteres Mal Chananja Schulz aus Nordhorn, mit ihrer vielseitigen Powerstimme inzwischen nicht mehr aus der Band wegzudenken. Als weitere Gesangssolistin konnte die Bigband die Sängerin und Songwriterin Karo Fruhner gewinnen. Die Künstlerin aus Köln hat Jazz- und Popgesang in den Niederlanden studiert und ist seit 2011 als freischaffende Musikerin tätig. Ihr Pop- und Soulrepertoire präsentiert sie allein am Klavier oder mit Band. Karo Fruhner blickt bereits auf eine beachtliche musikalische Karriere zurück. Unter anderem performte sie mit Udo Lindenberg und seinem Panikorchester oder supportete für Joy Denalane und Purple Schulz. Neben ihren eigenen musikalischen Aktivitäten ist sie als Gesangslehrerin und Vocal-Coach tätig.

„Let’s Swing For X-Mas“ verspricht somit wieder ein mitreißender Konzertabend zu werden, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Nähere Informationen: www.gn-ticket.de