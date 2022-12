Moorschäferei in Wietmarschen schützt die Natur

Große Flächen und eine wohltuende Stille – nur unterbrochen durch einzelne Vogelstimmen – zeichnen das Naturschutzgebiet Dalum-Wietmarscher Moor aus. Das 1580 Hektar umfassende Areal ist Teil des EU-Vogelschutzgebietes „Dalum-Wietmarscher-Moor und Georgsdorfer Moor“.

Dort wird dem Schutz von Watt- und Wiesenvögeln eine hohe Priorität eingeräumt. Seltene Vögel brüten hier, und wer Geduld hat, kann von einem Aussichtsturm im Moor – zumeist mit dem Fernglas, manchmal auch mit bloßem Auge – Vogelarten wie den Kiebitz, den Rotschenkel, den großen Brachvogel oder die Krickente beobachten.

Brut- und Nahrungsmöglichkeiten

Eine echte Idylle, doch es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die Moorflächen kommerziell genutzt. Bis Mitte 2016 wurde in dieser Gegend noch Torf abgebaut, jetzt werden abgetorfte Bereiche wiedervernässt, das Hochmoorgrünland wird extensiv, also naturnah, bewirtschaftet und soll den Wiesenvögeln Brut- und Nahrungsmöglichkeiten bieten. Es gibt nur ein Problem: Die großen Moorflächen müssen von störenden Pflanzen und schnell wachsenden Bäumen, wie zum Beispiel Birken, freigehalten werden.

Diese Aufgabe übernehmen Schafe. „Der große Auftrag für sie lautet, junge Baumsprösslinge aufzuessen. Und dass sie das hervorragend tun, haben sie an anderen Stellen bereits bewiesen. Ein Nacharbeiten war nicht nötig“, erklärte Michael Diekamp, Leiter der Staatlichen Moorverwaltung Weser-Ems. Die Beweidung wurde jetzt aber noch weiter ausgedehnt. Der Bau eines Schafstalls am Dalumer/Wietmarscher Moor ist aktuell das größte Projekt der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim.

Parallel zu den Planungen war die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim damit befasst, Förderer für dieses Projekt zu finden und Förderanträge zu stellen.

Schafherde mit bis zu 1000 Tieren

Für die Bewirtschaftung der Flächen wird eine Schafherde mit bis zu 1000 Tieren zum Einsatz kommen. Die Tiere sollen dort vorwiegend im Winter zum Ablammen unterkommen, den Großteil des Jahres werden sie jedoch im Landschaftspflegeeinsatz sein. Diese „Naturschützer auf vier Beinen“ erledigen eine Arbeit, die sonst von vielen menschlichen Arbeitskräften getan werden müsste. „Das ehemalige Torfwerk Ehrenborg-Fortmann in Füchtenfeld stand vor einigen Jahren zum Verkauf. Deshalb entstand die Idee, dort eine Moorschäferei aufzubauen“, erläuterten Hartmut Schrap, scheidender Geschäftsführer der Naturschutzstiftung, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht, und Paul Uphaus, Geschäftsführer der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim und Leiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim.

Die ehemalige Torflagerhalle wurde zwischenzeitlich zu einem Schafstall umgewandelt. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Schafe sind schon eingezogen. Vom neuen Schafstall aus führt ein direkter Zugang zum Dalum/Wietmarscher Moor. Die Tiere werden den Winter im Stall verbringen und im Frühjahr ins Moor getrieben.

In der großen Halle befinden sich mehrere Stallparzellen, die durch rund 40 Zentimeter höhere Gänge zu erreichen sind. Im Laufe der Monate wächst durch das eingestreute Stroh der Boden in den Parzellen, am Ende der Aufstallung wird dann einmal komplett ausgemistet. Zur Umgestaltung hier gehört eine Neugestaltung der Hallenwände mit mehrere Toren, eine tiergerechte Beleuchtung sowie Belüftung und neue Versorgungsleitungen.

Eine weitere kleinere Halle, in der früher Maschinen des Torfwerks standen, wird vor allem für die Lämmergeburten eine Rolle spielen. Hier sahen die Planungen eine Installation von mobilen Ablammbuchten vor. Außerdem werden in dem Gebäude rund 100 Ziegen untergebracht. Hier erfolgten ähnliche Umbaumaßnahmen wie in der Stallhalle, die Fensteroberlichter zum seitlich gelegenen Stroh- und Heulager wurden aus Brandschutzgründen allerdings entfernt und zugemauert. Eine zusätzliche Festmistlagerhalle soll als Neubau das Gebäudeensemble ergänzen.

Aber nicht nur an die Tiere wird gedacht: In dem kleinen „Sozialgebäude“ der früheren Verwaltung sollen nach einer umfassenden Sanierung und einem Anbau eine Wohnung für den Schäfer und ein Seminarort für die Naturschutzstiftung entstehen. „Wenn die Lämmer kommen, muss der Schäfer hier auch übernachten können. Im Anbau mit großem Besprechungsraum können sich Schulklassen und andere Gruppen treffen, um etwas über die Arbeit mit den Schafen und den Schutz des Moores zu erfahren“, erklärte hierzu Dr. Michael Kiehl, Erster Kreisrat und Kuratoriumsvorsitzender der Naturschutzstiftung. Diese Umweltbildungsangebote gehören ebenfalls zum Konzept der Umgestaltung. Nutzer der Räumlichkeiten sind aber nicht nur die Naturschutzstiftung, sondern auch andere Naturschutzverbände, die Ökologische Station Grafschaft Bentheim/Emsland-Süd (ÖGE) sowie der Naturpark Moor.

Finanzieller Kraftakt erforderlich

Finanziell ist der Aufbau der Moorschäferei ein echter Kraftakt und erfordert das Mitwirken ganz unterschiedlicher Akteure. Neben der Beteiligung des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union durch den Europäischen Fond für Regionalentwicklung (EFRE) in Höhe von 538.062,50 Euro erfolgt die Finanzierung des Projekts durch einen Eigenanteil der Naturschutzstiftung von rund 500.000 Euro und die Unterstützung durch den Landkreis Emsland (100.000 Euro), die Heinz Sielmann Stiftung (20.000 Euro), die Bingo-Umweltstiftung (20.000 Euro), die Feinbrennerei Sasse (20.000 Euro), die Naturschutzstiftung Landkreis Emsland (20.000 Euro), die VR-Stiftung (13.200 Euro) sowie die Naturschutzstiftung Papilio (5000 Euro).

In der Summe enthalten ist auch die Gestaltung der Außenanlagen des Areals entsprechend den neuen Anforderungen für die anstehenden Aufgaben. am

Nähere Informationen: www.naturschutzstiftung.grafschaft-bentheim.de/nsgb