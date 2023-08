Möbelhaus XXXLutz bietet Job mit großer Zukunft

Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl bieten Kundinnen und Kunden ein Höchstmaß an Qualität. Das gilt nicht nur für das Sortiment, sondern vor allem auch für den Service. Zur Repräsentation des Unternehmens beim Kunden vor Ort spielt der Beruf des Montageschreiners eine unverzichtbare Rolle. Zudem handelt es sich um einen anspruchsvollen und zugleich vielseitigen Job – mit tollen Zukunftsaussichten!

Der Kundenservice im Mittelpunkt

Das Unternehmen XXXLutz steht seit jeher für exzellenten Kundenservice – und zwar weit über den Einkauf im Möbelhaus hinaus! Egal ob Küchen oder größere Einrichtungsgegenstände wie etwa Wohnwände – die XXXLutz Service-Teams bringen die bestellten Möbel auf Wunsch zu den Kunden nach Hause und bauen sie vor Ort fachgerecht auf. Ausgehend von den zahlreichen XXXLutz Servicecentern fahren die Monteure die Kundschaft in der Umgebung an, wobei sowohl Teamwork als auch Fachwissen gefragt ist. Denn: „Auf Montage sind wir weitestgehend auf uns gestellt und können uns nur auf unsere eigene Expertise und die unseres Montagepartners verlassen“, erklärt der langjährig erfahrene XXXLutz Monteur Coaja Ionel. Neben dem fachgerechten Auf- und Einbau von Möbeln und Küchen verschiedenster Hersteller gehört für ihn und seinen Kollegen Gianni Campa auch das Überprüfen von Elektrik- und Wasseranschlüssen zum Arbeitsalltag dazu. Mit diesem umfassenden Ansatz kann das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl seinen Kundinnen und Kunden gegenüber einem ganzheitlichen Service gewährleisten.

Mit technisch-handwerklichem Know-how zum Erfolg

Das Berufsbild des Montageschreiners bringt nicht nur viel Abwechslung für die Montage-Teams, sondern natürlich auch einige Herausforderungen mit sich. Denn der Anspruch lautet immer, den Kundinnen und Kunden am Ende des Tages ein perfektes Ergebnis zu präsentieren. Um dies zu erreichen, ist sowohl technische als auch handwerkliche Fachkenntnis gefragt. „Exaktes Arbeiten ist wirklich enorm wichtig. Ein guter Monteur muss einiges an Know-how besitzen“, so Gianni Campa. Der fachgerechte Aufbau einer Küche beispielsweise, erfordert zahlreiche Arbeitsschritte, die alle aufeinander abgestimmt sein müssen. Vom richtigen Be- und Entladen des Transporters über den Aufbau eines stabilen Grundgerüstes und den Einbau der Geräte und Hängeschränke bis hin zu Feinheiten wie etwa reibungslos funktionierenden Schubladen. Beim Auf- und Einbau bieten digitale Aufbaupläne Unterstützung. Auch Lieferscheinpapiere gibt es heutzutage nur noch digital – die Arbeit mit Tablets mit entsprechender Software ist inzwischen zum unverzichtbaren Bestandteil des Berufsalltags der XXXLutz Monteure geworden.

Montageschreiner bei XXXLutz – ein Job mit vielen Vorteilen!

Damit die Monteure bei XXXLutz täglich Kundinnen und Kunden mit einem tollen Arbeitsergebnis begeistern können, investieren die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl viel in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden. In der dreijährigen Ausbildung zum Junior Montageschreiner greifen theoretische Inhalte und praktische Erfahrungen wie Zahnräder ineinander. Während der Praxisphasen befinden sich die Auszubildenden an ihren jeweiligen Standorten, wo sie als sogenannter „dritter Mann“ im Montage-Team mithelfen. Da der Beruf einiges an Fachwissen erfordert, gibt es zusätzlich zur Berufsschule die Montageakademien von XXXLutz – hier vermitteln erfahrene Monteure wichtige Grundkenntnisse der Montage. Auch langjährige Mitarbeiter profitieren von diesen Akademien, denn das Fachwissen wird nicht nur regelmäßig aufgefrischt, sondern die Monteure können hier auch entsprechende Weiterbildungen absolvieren. „Wer bei XXXLutz vorankommen will, der schafft das auch – mit viel Einsatz und Motivation“, erklärt Coaja Ionel. „Hier wird man wirklich gefördert und gefordert – und das zahlt sich aus!“, betont auch sein Teamkollege Gianni Campa.

Wer eine Ausbildung zum Junior Montageschreiner bei XXXLutz beginnt oder als Fachkraft einsteigt, darf sich über eine attraktive Vergütung und viele weitere Benefits freuen. Zum Beispiel über das XXXL Plus Benefitprogramm, welches eigens für XXXLutz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien entwickelt wurde. Damit profitiert jede und jeder einzelne von zahlreichen Vorteilen, wie zusätzliche Urlaubstage, einer betrieblichen Altersvorsorge, der Möglichkeit zum vergünstigten Company Bike Leasing oder Benefits bei der Geburt, Einschulung oder dem Berufsstart der eigenen Kinder. Jährlich freuen sich rund 100 weitere Berufseinsteigende im Bereich Montage über die vielen Vorteile, die XXXLutz seinen Mitarbeitenden zu bieten hat.

Auch für den Berufsstart 2023 hat der Möbelgigant mit dem Roten Stuhl noch einige Ausbildungsplätze ausgeschrieben. Über www.monteur.xxxlutz.de können sich Interessierte ganz einfach bewerben oder sich per Video über den vielseitigen Beruf informieren.

Nähere Informationen: www.xxxlutz.de