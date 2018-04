Möbelhaus Buitkamp lädt zum Schautag ein

Aus Anlass des Holschenmarktes laden Siegfried und Juditha Wolbert vom Möbelhaus Buitkamp am kommenden Sonntag, 29. April, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu einem Schautag in ihre Räumlichkeiten an der Jahnstraße 28-30 ein.