Möbel Buitkamp ist eine Adresse für hochwertige Möbel

gn Nordhorn. „Wir wollen einfach das beste aus jedem Raum machen“ – mit diesem Satz lässt sich kurz umschreiben, was sich das traditionsreiche Möbelhaus Buitkamp mit Sitz an der Jahnstraße in Nordhorn zum Ziel gesetzt hat. Dass es diesem Ziel gerecht geworden ist, zeigt die lange Geschichte des Unternehmens. In diesem Jahr konnte 125-jähriges Bestehen gefeiert werden. Seit 2011 befindet es sich unter der Leitung von Siegfried und Juditha Wolbert. Mit der Erweiterung und Modernisierung der Verkaufsräume sowie der Ergänzung des Sortiments haben sie dafür gesorgt, dass das Möbelhaus auch den aktuellen Anforderungen der Kunden an die Verwirklichung ihres Wohntraums gewachsen ist.

Hochwertige Marken, die Design, Komfort und Funktionalität miteinander verbinden, unterstreichen das. Beispielhaft dafür stehen Sofas der deutschen Firma Koinor.

Seit 60 Jahren produziert das mit Preisen wie dem Iconic Award und dem German Design Award ausgezeichnete Unternehmen Möbel für alle Freunde des schönen, bequemen und guten Sitzens.

Nähere Informationen: www.moebel-buitkamp.de