Modernes Wohnen für Senioren an der Zeppelinstraße

Großer Bedarf an Wohnraum gerade auch für ältere Menschen hatte das Nordhorner Projektentwicklungsunternehmen GMP vor zirka zwei Jahren dazu veranlasst, auf dem Bestandsgrundstück der Gruppe an der Zeppelinstraße/Nino-Allee eine Neubauentwicklung zu starten. Die GMP Gruppe, die sich schon durch viele Bauvorhaben in der Kreisstadt einen guten Ruf erworben hat, ist spezialisiert auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von altersgerechten Wohnformen aller Art.

Spatenstich auf dem früheren Brachgelände vor 16 Monaten. Foto: GMP

Der erste Spatenstich für das sich auch durch einige architektonische Besonderheiten auszeichnende Objekt erfolgte vor 16 Monaten. Entstanden ist ein Neubau-Komplex mit 52 Seniorenwohnungen, die sich durch eine moderne, stilvolle und hochwertige Ausstattung auszeichnen. Die barrierefreie Wohnfläche bewegt sich zwischen 30 und 65 Quadratmetern. Eine Dachterrasse lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Auch an die Themen Energie und E-Mobilität ist gedacht worden. Das Gebäude-Ensemble ist nach KfW-Standard 40 gebaut worden, um die Nebenkosten gering zu halten, und es gibt Ladesäulen für E-Autos und E-Scooter, die natürlich auch in einem abgetrennten Bereich abgestellt werden können. „Wer als älterer Mensch gleichzeitig selbstständig leben und wohnen möchte, aber auch die Sicherheit genießen möchte, bei Bedarf auf pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfe zurückgreifen zu können, ist an der Zeppelinstraße genau an der richtigen Adresse“, zeigt sich Michael Maas von GMP überzeugt.

Die vier Gebäude sind seit dem 1. Juli bezugsfertig. Foto: GMP

Alle Wohnungen können von den Bewohnerinnen und Bewohnern mit ihren eigenen Möbeln eingerichtet werden. Soweit es ihnen möglich ist, können sie sich selbst versorgen. Bei Bedarf können pflegerische oder hauswirtschaftliche Leistungen dazu gebucht werden. Zu diesem Zweck gibt es eine Kooperation zwischen dem Investor und Vermieter GMP und der Vechtetal Pflege GmbH, die unter anderem in Hoogstede eine Einrichtung betreibt.

Sie ist im Gebäude-Komplex mit einer Tagespflege und einem ambulanten Pflegedienst vertreten. Des Weiteren betreibt sie dort auch einen Gemeinschaftsraum, in dem viele Aktivitäten wie Spiele möglich sind. Ein Hausmeister unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner bei technischen Fragestellungen. Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes und individuelles Notrufsystem zu nutzen und bekommen somit jederzeit Hilfe im Notfall. Auf Wunsch werden sie auch bei Behördenfragen unterstützt und können an Gemeinschaftsangeboten teilnehmen.

Milan Hagel, Kundenbetreuer beim Investor GMP Projekte, bringt es auf den Punkt und sagt: „Wir bieten stilvolles und selbstständiges Wohnen im Alter mit Sicherheit und Service. Uns ist ein ästhetischer Gücksgriff gelungen, und mit der Vechtetal Pflege haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um unseren zukünftigen Bewohnern ein sicheres Heim im Herzen von Nordhorn zu bieten.“

Bewährte Kooperationspartner - GMP und Vechtetal Pflege arbeiten bei mehreren Projekten zusammen

Mit der Planung und Umsetzung von Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen begann Anfang der 1990-er Jahre die Erfolgsgeschichte des Unternehmens GMP, die ihren Sitz an der Färbereistraße 1 in Nordhorn hat.

Der Bau von Wohneinrichtungen für Senioren bildet bis heute einen Schwerpunkt der Tätigkeit des Unternehmens. Ziel ist es, den Bedarf an seniorengerechten Wohnformen zu decken, und zwar da, um den Folgen des demografischen Wandels entgegenzuwirken.

Wohneinrichtungen für Senioren Schwerpunkt

Beispielhaft stehen dafür umgesetzte Bauprojekte in Bad Bentheim („An der Diana“ und „An der alten Feuerwehr“), in Nordhorn („An der Alten Kirche am Markt“ und „Haus St. Marien“), und in Hoogstede („Seniorenzentrum Vechtetal“).

In Hoogstede ergab sich dann auch die Zusammenarbeit mit der Vechtetal Pflege, die aktuell mit dem Objekt an der Zeppelinstraße in Nordhorn weitergeführt wird.

Großzügiger Wohnbereich. Foto: GMP

Die Vechtetal Pflege, die auch im Emsland vertreten ist, und in Hoogstede das „Seniorenzentrum Vechtetal“ sowie in Nordhorn das Objekt an der Zeppelinstraße als Tagespflegeeinrichtung betreibt, steht für eine individuelle und professionelle Pflege durch ein hoch motiviertes Team. „Das Wohlbefinden der Bewohner steht für mich und meine Mitarbeiter im Mittelpunkt. Im Rahmen unseres ganzheitlichen Pflegeprozesses berücksichtigen wir die individuelle Lebensgeschichte und Entwicklung unserer Bewohner, ihre Begabungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und natürlich auch ihre Einschränkungen aufgrund von Behinderungen unterschiedlichster Art“, betont Eike Jonker, Geschäftsführer der Vechtetal Pflege, die Philosophie seines Unternehmens.

Eine hochwertige Küche gehört dazu. Foto: GMP

Ein weiteres Beispiel für die Kooperation zwischen GMP und der Vechtetal Pflege findet sich an der Lingener Straße in Nordhorn. Dort beherrschen zur Zeit Bauzäune und Bagger das Bild auf dem ehemaligen Osseforth-Grundstück. Doch bis Ende kommenden Jahres soll hier nicht nur optisch, sondern auch konzeptionell ein Leuchtturmprojekt für den Bereich „Junge Pflege“ entstehen, sind die Investoren – GMP und eine private Nordhorner Investorenfamilie – überzeugt.

Das Bad ist selbstverständlich barrierefrei. Fotos: GMP

11 Millionen Euro wird die Realisierung kosten, sechs Millionen davon fließen als öffentliche Mittel von der N-Bank.

„Junge Pflege“, dahinter steht die Idee von Wohnungen, in denen körperlich beeinträchtigten Menschen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren eine selbst bestimmte Lebensführung mit Unterstützung ermöglicht wird.

„Gemeinsam mit der Altendorfer Baugesellschaft als Generalunternehmer, der Vechtetal Pflege GmbH sowie den Architekten Beike und Herrmann gehen wir nun an den Start, um das Feld zu bespielen“, erläutern David Korte und Michael Maas von GMP.

Weiteres Projekt: „Junge Pflege“ in Nordhorn

Als bisheriger Heimbetreiber mit der Zielgruppe Senioren habe er die Voraussetzungen und Bedingungen für die „Junge Pflege“ ganz neu denken müssen, gibt Eike Jonker von der Vechtetal Pflege zu: „Die Bewohner, die dort einziehen sollen, versorgen sich vom Grundgedanken her eigenständig. Ihr Unterstützungsbedarf ist individuell und wird deshalb auch so über die einzelnen Betreuungsstunden geregelt. Jeder hat eigene Wünsche und Bedarfe. Manche der zukünftigen Mieter stehen sicherlich auch noch im Arbeitsverhältnis. Es geht hier nicht in erster Linie um eine pflegerische Versorgung. Deshalb gelten andere Voraussetzungen für die Betreuung. Der Personalschlüssel ist etwas dünner als sonst üblich, aber jeder Tag bringt auch andere Aufgaben mit sich.“

Als Beispiel führt er einen MS-Erkrankten an, der etwa in bestimmten Situationen eine Begleitung benötigt, in anderen aber nicht. „Unsere Mieter sind keine Menschen mit geistigen Erkrankungen. Wir stehen mit unserem Angebot nicht in Konkurrenz zur Lebenshilfe“, betont Jonker. am