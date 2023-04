Moderne Wohnqualität geschaffen

Gut Ding will Weile haben“ heißt ein bekanntes deutsches Sprichwort, das auch auf das Sozialpsychiatrische Zentrum an der Denekamper Straße 43-47 in Nordhorn zutrifft.

Nach dem Spatenstich im November 2021 und dem Richtfest im September 2022 fand die Übergabe der letzten Flächen im Haus 2 Mitte März statt, und am Dienstag dieser Woche wurde der aus zwei Teilen bestehende Gebäudekomplex mit dem Namen „Quartier“ in Betrieb genommen. Die Bewohner bezogen ihre Wohnungen und Apartments.

Wie Volker Hans, Geschäftsführer des evangelisch-reformierten Diakonischen Werkes Grafschaft Bentheim, Marco Beckhuis, Leiter des Wohnheims „Dat Hus“, und Hanna Kossen-Eilders, Leiterin der Ambulanten Wohnbetreuung, der Tagesstätte „TASte“ und der Begegnungsstätte „Up´n Patt“, berichteten, hatte es schon vor über zehn Jahren erste Überlegungen gegeben, die psychiatrischen Angebote der Diakonie in einem neuen Gebäude zu bündeln.

Das hatte zum einen organisatorische Gründe, zum anderen lag es an der Beschaffenheit der in die Jahre gekommenen Häuser an der Sandstiege und an der Jahnstraße, die den aktuellen Anforderungen an die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen nicht mehr entsprachen. Außerdem waren sie nicht barrierefrei.

© Westdörp, Werner Blick auf Haus 1 mit dem Treff „Café up´n Patt“. Foto: Westdörp

Bevor das Projekt umgesetzt werden konnte, waren aber noch einige grundlegende Dinge zu klären wie den Erwerb eines passenden Grundstückes und die Finanzierung des Neubaus. Gespräche mit der Stadt Nordhorn, dem Land Niedersachsen und dem Projektentwickler GMP Projekte GmbH & CO. KG brachten die Lösung. Von der Stadt Nordhorn konnten die passenden Grundstücke an der Denekamper Straße erworben werden, die Unternehmensgruppe GMP trat als Projektentwickler und Investor auf, und von der NBank des Landes Niedersachsen konnten Fördergelder in Höhe von 3,2 Millionen Euro eingeworben werden.

Bei den Wohnungen beziehungsweise Apartments handelt es sich um öffentlich geförderte Wohnungen mit vergünstigten Mieten gegenüber dem freien Wohnungsmarkt.

Nach fast anderthalbjähriger Bauzeit sind in einem aus zwei Häusern bestehenden Komplex 30 Wohnungen mit einer Größe von 25 bis 35 Quadratmetern entstanden. Darüber hinaus sind dort die Tagesbetreuung, Gruppen-, Funktions-, Mitarbeiter-, Kreativ- und Bewegungsräume, eine Großküche und dasCafé „Up´n Patt“ untergebracht. Ein liebevoll gestalteter Innenhof mit Sitzgelegenheiten und einem Baum der besonderen Art der Gleditschie lädt zum Verweilen ein.

Nach neuestem Standard gebaut

Wie GMP-Projektleiter Henning Zwafink und GMP-Geschäftsführer David Korte erläuterten, sind die Gebäude an der Denekamper Straße nach dem neuesten Standard gebaut worden. „Alle Wohnungen und Apartments sind mit Küche und Bad ausgestattet. Durch eine barrierefreie Gestaltung und einen Aufzug wird der Gebäudekomplex auch den Bedürfnissen von Rollstuhlfahrern gerecht. Die Energieversorgung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk und beide Häuser sind nach KfW-Standard 55 gebaut. Von den 30 Wohnungen werden 24 von der Diakonie genutzt, 6 werden von unserem Unternehmen vermietet, unterliegen aber einer Mietpreisbindung“, listete Zwafink auf. Darüber hinaus verwies er auf weitere Gestaltungselemente wie die Dachbegrünung, die Anlagvon Flächen für Wildblumen und eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder beziehungsweise- E-Bikes hin.

© Westdörp, Werner In den Gruppenräumen können sich die Bewohner zu gemeinsamen Tätigkeiten zusammenfinden. Foto: Westdörp

Bei einem Rundgang machte Hanna Kossen-Eilders auf die Nutzung von Räumlichkeiten aufmerksam, die im Zusammenhang mit der Betreuung der psychisch erkrankten Menschen stehen.

Die Bandbreite reicht von einer Küche, in der die Bewohner sich ihr Essen selbst zubereiten können, über die Ergotherapie, in der handwerklich gearbeitet wird, den Bewegungsraum, in dem Körpermotorik im Fokus steht, und die Kunsttherapie, in der kreative Entfaltung angesagt ist, bis hin zu Gruppenräumen, in denen unter anderem Gespräche erfolgen, aber auch gemeinsam gespielt werden kann. Wie sie noch ergänzte, wird die bewährte Arbeit auch am neuen Standort weitergeführt. In Verbindung mit dem neuen Standort wiesen Volker Hans von der Diakonie und Henning Zwafink von der Firma GMP darauf hin, dass von vornherein darauf geachtet wurde, mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen, um auf deren Sorgen und Bedenken insbesondere wegen der Parksituation einzugehen. Eine planerische Lösung wurde dahingehend gefunden, dass die Zufahrtsmöglichkeiten zum neuen Gebäudekomplex ausschließlich über die Denekamper Straße erfolgen.

© Westdörp, Werner Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Zentrum im Innenhof mit GMP-Projektleiter Henning Zwafink (rechts). Foto: Westdörp

Gute Lage des neuen Zentrums

Diakonie-Geschäftsführe Volker Hans war aber auch noch ein weiterer Aspekt in Verbindung mit der Ansiedlung des neuen Sozialpsychiatrischen Zentrums an der Denekampoer Straße wichtig: „Der Standort ist einfach sehr günstig. In unmittelbarer Nähe gibt es Lebensmittelläden, einen Bäcker, einen Blumenladen und manches mehr. Auch Bus und Bahn sind in wenigen Minuten zu erreichen, und die Innenstadt ist auch nicht weit weg.“

Der Öffentlichkeit wird das neue Zentrum im Laufe des Juni mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt.