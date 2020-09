Modegeschäft „Skully´s“ eröffnet neu in Nordhorn

Nordhorn Nachdem Mary Peters und ihr Lebensgefährte Christopher Slomp Damenmode zunächst nur online verkauft haben, haben sie jetzt ihr Geschäftsfeld um ein Ladenlokal erweitert.

Am kommenden Samstag, 19. September, wird in den Räumlichkeiten an der Ecke Hauptstraße/Firnhaberstraße in Nordhorn Eröffnung gefeiert. In dem bewusst etwas anders gestalteten Ladenlokal wird Damenmode für Jung und Alt angeboten. Die Bandbreite des Sortiments erstreckt sich von schlicht über schick bis hin zu ausgefallen und extrovertiert.