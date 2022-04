Mitarbeitersuche: Gute Noten für GN-Jobs

Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für den Mittelstand. In den Unternehmensbefragungen der Industrie- und Handelskammer in Osnabrück wird er regelmäßig als eines der größten Konjunkturrisiken bewertet. Auch in der heimischen Region fällt es Unternehmen zunehmend schwer, das passende Personal zu finden. Der Fachkräftemangel muss aber nicht immer dafür verantwortlich sein. Auch andere Faktoren können eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Lage des Betriebes, der mangelnde Bekanntheitsgrad, die Attraktivität des Stellenangebotes, die Gestaltung des Stellengesuches oder die Wahl des Mediums, in dem es geschaltet wird.

Anbieter und Bewerber treffsicher zusammenführen

Bei der Mitarbeitersuche kommt es darauf an, Anbieter und Bewerber treffsicher zusammenzuführen. GN-Jobs, das Stellenportal der Grafschafter Nachrichten, hat sich dieser Aufgabe verschrieben und ist damit erfolgreich. „Die GN als regionale Presse helfen uns bei der Stellenbesetzung sehr gut“, sagt Alexander Wolf, Personalreferent bei der Firma Wink Stanzwerkzeuge in Neuenhaus. Nach seinen Worten hat sich vor allem der crossmediale Weg über Print und Online als Erfolgsgeheimnis herauskristallisiert. Damit könnten so gut wie alle Zielgruppen angesprochen werden. „Im besten Fall werden Stellenanzeigen zur Mund-zu-Mund-Propaganda. GN-Jobs hat auch hier überzeugt“, stellt der Personalreferent fest.

Auch die Firma Balu Tore in Neuenhaus nutzt für die Stellenbesetzung regelmäßig das Angebot von GN-Jobs. Johanna Abbenhaus, Assistentin der Geschäftsführung, ist begeistert von der Resonanz. „Wir erhalten oft bis zu 20 Bewerbungen“, lässt sie wissen. Besonders überzeugt ist Johanna Abbenhaus von den Online-Angeboten von GN-Jobs: „Die Superbanner auf GN-Online sind aufgrund der hohen Reichweite, die dort geboten wird, wirklich klasse.“

Wie simpel und schnell die Stellenbesetzung mit GN-Jobs funktioniert, das hat Gunter Kip, Geschäftsführer der Firma Elektro D. Lankhorst in Neuenhaus, überzeugt. Bewerber laden auf www.gn-jobs.de unter der Stellenanzeige des Unternehmens ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben und Lebenslauf) hoch, worauf die Firmen mit einer kurzen Eingangsbestätigung reagieren. „In kurzer Zeit erhielten wir neun Bewerbungen, letztendlich hat die Persönlichkeit eines Bewerbers überzeugt“, schildert Gunter Kip. Der Geschäftsführer gibt den Tipp, mit Fotos in den Stellenanzeigen zu arbeiten und keine großen Barrieren zwischen Bewerbern und Unternehmen aufzubauen.