Mit DJ Horsti wird jede Party zum vollen Erfolg

Neuenhaus Mit dem richtigen DJ wird jede Party zum Erfolg. Und DJ Horsti ist der richtige Mann am Plattenteller. Das wissen seine Fans und buchen ihn immer wieder. Der 27-Jährige ist so beliebt, dass er fast jeden Samstag im Einsatz ist und sich als DJ bereits selbstständig gemacht hat.

Wer für seine Hochzeitsfeier, Geburtstagsfeier oder Party den passenden, zuverlässigen DJ sucht, ist bei DJ Horsti an der richtigen Adresse. Er ist der Garant für Stimmung auf jeder Feier. So sorgte er kürzlich beim Osterfeuer der Landjugend Nordhorn für die richtige Partyatmosphäre. Wer DJ Horsti alias Sascha Horstmann live erleben will: Er heizt zum Beispiel beim Schützenfest Neuenhaus am 4. Juli das Publikum mit Musik für jeden Geschmack an.

Der junge Neuenhauser ist aber viel mehr als ein DJ: Er kümmert sich um seine Kunden und Auftraggeber und betreut sie. Damit er die richtige Musik auflegt, bespricht er alle Einzelheiten in einem Vorabgespräch. Zudem liefert er auf Wunsch die technische Ausstattung und baut sie vor Ort auf. Auf der Party bedient er den Plattenteller und die professionelle Ton- und Lichttechnik. Kontakt zu DJ Horsti kann man über www.facebook.com/DJHorsti aufnehmen oder über seine Webseite.