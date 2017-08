Mit Biobote Emsland vom Bio-Acker in die Küche

gn Haren. Ökologisch hergestellte Lebensmittel aus der Region, mehr Transparenz, weniger Verschwendung – das Bewusstsein für natürliche und ehrliche Produkte wächst stetig. Doch wie sollen Verbraucher ohne großen Aufwand diesen Forderungen gerecht werden? Das junge Unternehmen Biobote Emsland aus Haren macht es möglich.

Das Konzept, ausgezeichnet beim diesjährigen Gründerpreis Nordwest, ist einfach erklärt: Hochwertige Bio-Lebensmittel mit Geschmack und Herkunft feldfrisch nach Hause geliefert.

Biobote-Gründer Lisa Schepers und Ivan Lubas pflegen zu ihren Bio-Bauern aus der Region ein enges Verhältnis. Das ist ein Grundprinzip von dem auch die Kunden profitieren, denn so können sie genau nachvollziehen, was bei ihnen auf den Tisch kommt.

Durch eine gemeinsame Anbauplanung soll der Bauer nur so viel pflücken und ernten, wie bestellt wurde. Der Vorteil: Absolut frische Produkte für den Kunden auf der einen und eine Planungssicherheit für den Bauern auf der anderen Seite. So einfach es klingt, so aufwendig ist die logistische Umsetzung.

Die Produkte werden morgens ins Lager angeliefert, direkt verpackt und mittels eigenem Kühlfahrzeug ausgeliefert. Frischer geht es wirklich nicht. Ergänzt werden die Kisten mit leckeren Rezeptideen zum Nachkochen. Auf der übersichtlichen Homepage www.biobote-emsland.de bekommen die Kunden Infos zu den Erzeugern und können ganz bequem einkaufen.

Was bestellt wird, wird auch ausgeliefert. So landet nichts im Mülleimer. Aussortiere Lebensmittel werden einmal wöchentlich zur heimischen Tafel gebracht. Dieses Nachhaltigkeitsprinzip findet sich auf allen Ebenen wieder. Deshalb setzt das Unternehmen bei der Auslieferung auch auf Mehrwegboxen und verzichtet vollständig auf Plastiktüten und Folien.

Neben dem Emsland beliefert das Unternehmen seit knapp einem Jahr auch Nordhorn sowie weitere Teile der Grafschaft. Zudem sollen ab September Bad Bentheim, Schüttorf und Uelsen in den Genuss der abwechslungsreichen Biokisten kommen. Eigens hierfür wurde ein zweites Lieferfahrzeug angeschafft.

Weitere Informationen unter https://www.biobote-emsland.de/