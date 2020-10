Mikulla Bestattungen: Kompetent, hilfreich und erfahren

Nordhorn/Wietmarschen Seit 123 Jahren steht das Bestattungsinstitut Mikulla Menschen in der Stunde des Abschieds zur Seite. Professionell und einfühlsam begleitet es die Angehörigen. Die Familie Mikulla sieht ihre Aufgabe nicht allein in den klassischen Tätigkeiten des Bestatters. Sie versteht sich vielmehr als innovativer Dienstleister, der Menschen zur letzten Ruhe geleitet – ganz nach den Wünschen des/der Verstorbenen beziehungsweise der Hinterbliebenen.

„Traditionen wahren – neue Wege gehen“ – das gehört zur Philosophie des zertifizierten Meisterbetriebes. Er trägt Sorge für alle organisatorischen und formellen Aufgaben rund um eine Beerdigung. Alle Bestattungsarten wie auch Überführungen gehören zum Leistungsspektrum. Gerne informiert der Familienbetrieb auch über die Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge.

Für die Verabschiedung stehen Räumlichkeiten in der eigenen, dieses Jahr erweiterten Trauerhalle zur Verfügung. Die Räume an der Neuenhauser Straße in Nordhorn, am Gildehauser Weg und am Markt in Wietmarschen sind offen und einladend gestaltet. Sie empfangen die Gäste in einer harmonischen Atmosphäre. So stehen die Transparenz der Arbeit und die Offenheit gegenüber dem Kunden im Fokus.

In diesem besonderen Jahr der Pandemie hat sich der Familienbetrieb neuen Themenbereichen gewidmet. So bietet das Unternehmen Onlineberatung an, womit die räumliche Distanz vorhanden ist, jedoch der Kontakt zu Hinterbliebenen oder Vorsorgenden gewährleistet ist. Es wurden Hygienekonzepte entwickelt, um Verabschiedungen und Trauerfeiern zu ermöglichen.