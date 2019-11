Messe „Lebens(t)räume“ erfüllt 20 + 1 Lebenstraum

Nordhorn Die Grafschafter Messe für Bauen, Wohnen und Leben feiert Jubiläum. Zum 20-Jährigen macht die Messe ihrem Namen alle Ehre und erfüllt Lebensträume. Insgesamt 20 Gewinne im Wert von jeweils 200 Euro und einen Hauptgewinn in Höhe von 2000 Euro verlost der Veranstalter „zengamedia“ gemeinsam mit den Ausstellern der „Lebens(t)räume“ 2019. Die Besucher können sich dabei aussuchen, von welchem Aussteller sie ihren persönlichen Lebenstraum erfüllt bekommen möchten. Vom 8. bis zum 10. November findet die Messe in der Alten Weberei in Nordhorn statt. Seit zwei Jahrzehnten hat sich die „Lebens(t)räume“ nun als fester Bestandteil im Grafschafter Veranstaltungskalender bewährt. Alle Informationen zum Gewinnspiel, zum Rahmenprogramm inklusive der kostenlosen Fachvorträge sowie eine Liste der ausstellenden Unternehmen finden Interessierte unter lebenstraeume-grafschaft.de. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so zenga-media-Geschäftsführer Thomas Witte.