Messe Gartenträume in Bad Bentheim

Bad Bentheim Ein traumhaftes Ambiente und eine Angebotsvielfalt der Themen zu Haus und Garten, Renovieren und Energie zeichnen die zweite Auflage der „Gartentage“ Messe in der Grafschaft Bentheim aus.

Dicht an dicht reihen sich blendend weiße Ausstellungs-Zelte, üppige Arrangements aus frühlingshaften Pflanzen und Stände mit kulinarischen Genüssen vor der traumhaften Kulisse im Schlosspark aneinander. Hier gibt es zu bestaunen, was das Leben schöner macht - angefangen von der großen Gartenmöbelausstellung und der überwältigenden Auswahl an Kunst- und Deko-Objekten über das Grünpflanzenangebot bis hin zu den vielen Fachfirmen im Bereich Haus-, Garten- und Landschaftsbau.

Im Schlosspark unterhalb der Burg Bentheim erwartet den Besucher auch zur zweiten Veranstaltung vom morgigen Donnerstag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, ein Sommerfest mit circa 150 Ausstellern und einem Angebot an ausschließlich hochwertigen Produkten zum Thema Gartengestaltung und Ambiente, Brunnenkreationen, Floristik, Baumschulen, Brunnen, Gartenmöbel, Grills, Kamine, Gartenlandschaftsbau, Kunstgewerbe, Dekorationen, Lifestyle und vieles mehr, einfach alles, was zu einem „Erlebnisgarten“ gehört.

Das ist aber noch nicht alles. Wer seine eigenen vier Wände bauen oder renovieren möchte, sollte unbedingt richtig planen, um teure Fehler zu vermeiden. Eine Angebotsvielfalt ist auf dieser Messe auch zum Thema „alles rund ums Haus“ garantiert. Planen, informieren und beraten lassen, so lohnt sich der Messebesuch auch für Bauherren, die von der Verwirklichung ihres Traumhauses noch ein Stück entfernt sind. Überraschendes ist natürlich inbegriffen. Eine Messeneuheit ist die maßgefertigte Modasafe-Lichtschachtabdeckung. Sie kann auf jeden Schacht, ob aus Beton, Kunststoff oder Mauerwerk, exakt und stolperfrei eingebaut werden. Mit einem Spezialkleber verfugt ist sie wasserdicht und bietet Schutz vor Einbruch. Hinzuweisen ist ebenfalls auf ein umfangreiches Sortiment an Garten- und Forst-, Benzin-, Akku- und Elektrogeräten sowie Mährobotern. Auch Service wie Reparatur und die Bereitstellung von Test- und Mietgeräte wird vorgestellt.

Öffnungszeiten an allen Tagen: 10 bis 18 Uhr, Eintritt sechs Euro, ermäßigt fünf Euro, Jugendliche bis 16 Jahr frei.

Informationen für Aussteller und Besucher erhält man beim Veranstalter MesseCom Süd GbR, Telefonnummer 02741 933444, und im Internet unter der Adresse www.messecom.eu.