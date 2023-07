Meisterschaften für Pony- und Para-Fahrer in Emlichheim

Mit Erfolg hat sich der Reit- und Fahrverein Emlichheim bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, dem Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht, um die Austragung der Deutschen Meisterschaften für Pony- und Para-Fahrer (Fahrer mit Behinderung und Ein-, Zwei-, sowie Vierspänner-Pony-Fahrer) beworben. Sie werden vom 3. bis zum 6. August auf dem Vereinsgelände an der Wildestraße sicherlich viele Reitsport-Fans anlocken.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war der große Erfolg, den der Reit- und Fahrverein in diesem Bereich des Pferdesports hat. In seinen Reihen kann er auf eine Weltmeisterin und einen deutschen Vizemeister verweisen.

Wie der erste Vorsitzende Christopher Geerligs im Gespräch berichtete, wurde die Bewerbung vom Verband recht schnell positiv beantwortet, was die Verantwortlichen des Vereins sehr freue. Dem Verein, sagte Geerligs weiter, liege viel an diesem Event und man sei froh, dies in einem solchen Umfang organisieren zu dürfen. Einen besonderen Dank richtete er an die Grafschafter Volksbank, die die Veranstaltung als Hauptsponsor unterstützt.

Start ist am Donnerstag, 3. August, ab zirka 12 Uhr mit Teil 1 der Dressur. Im Anschluss daran empfängt der Verein alle Teilnehmer, Sponsoren, Helfer und Vereinsmitglieder zum offiziellen Abendessen und zur Begrüßung durch den Vorstand, den Bürgermeister und weiteren Offiziellen.

Freitag startet das Turnier um 8 Uhr mit weiteren Dressurprüfungen. Die Siegerehrung ist für 20 Uhr in der kleinen Reithalle vorgesehen. Am Samstag, 5. August, stehen ebenfalls um 8 Uhr Geländeprüfungen auf dem Programm. Im Anschluss an die Siegerehrung um 20 Uhr findet in der kleinen Reithalle die DM-Party mit den bekannten Outrage-DJs statt.

Am Sonntag, 6. August, dem letzten Turniertag, finden die Hindernisprüfungen statt. Beginn ist um 8 Uhr. Im Anschluss daran werden nachmittags um 15 Uhr die deutschen Meister gekürt und gefeiert.

Nähere Informationen:https://www.facebook.com/RFVEmlichheim/?locale=de_DE