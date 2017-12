Meister Rosinger übergibt Geschäft an Mitarbeiter

gn Nordhorn. Die Firma Meister Rosinger GmbH, ein Fachbetrieb für Rundfunk, Fernsehen und Elektronik mit Sitz an der Denekamper Straße in Nordhorn, wird ab dem 1. Januar 2018 vom langjährigen Kundendiensttechnikermeister Wilfried Rawers übernommen und weitergeführt. Wilfried Rawers wird in bekannter Manier die Belange der Kunden wahrnehmen. „Ich bitte, das uns entgegengebrachte Vertrauen auch weiterhin Herrn Rawers zu gewähren“, so der scheidende Inhaber Bernd Rosinger.

Im Zuge der Geschäftsübergabe wird ab sofort ein Räumungsverkauf mit interessanten Angeboten in den bisherigen Verkaufsräumlichkeiten stattfinden. Ab dem 1. Januar 2018 wird das Ladengeschäft an der Denekamper Straße geschlossen. Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen bleiben erhalten. Ein neuer Internetauftritt wird folgen. Privat und geschäftlich ist Wilfried Rawers vorerst ab dem 1. Januar 2018 in der Primelstraße 3 in Nordhorn zu erreichen.

Nähere Informationen: www.meisterrosinger.de