MediaMarkt Nordhorn lädt zu Black Friday ein

Nordhorn Ab 29. November überrascht auch Deutschlands Elektronikhändler Nummer Eins seine Kunden mit genialen Deals und Top-Angeboten aus allen Warenbereichen. Ursprünglich kommt der Trend aus den USA, wo viele Händler ihre Kunden am Black Friday traditionell mit hohen Rabatten begeistern. „Wir bieten unseren Kunden an dem Tag absolute Preis-Highlights im gesamten Sortiment“, so Geschäftsführer Matthias Schäper.

Es wird wieder spannend bei MediaMarkt: Ab Donnerstagabend lüftet der Elektronikhändler das Geheimnis, welche Angebote es im Einzelnen zum Black Friday geben wird. So viel ist jetzt aber schon klar: Es warten in sämtlichen Abteilungen absolute Preiskracher, die alles bisher Dagewesene unterbieten“, verrät Matthias Schäper. Shopping-Fans dürfen sich also auf eine hemmungslose Schnäppchenjagd freuen. Late-Night-Shopper können sich besonders freuen: Im Onlineshop von MediaMarkt fällt der Startschuss für den Black Friday bereits am Abend davor.

Ab 20 Uhr sind die Aktionsprodukte auf www.mediamarkt.de zunächst online sichtbar, bestellt werden kann dann ab 21 Uhr. Kaufwütige können also schon am Vorabend ungehemmt auf Schnäppchenjagd gehen. „Hier kann man sich vorab informieren und natürlich auch bestellen – auf Wunsch auch gerne direkt zur Abholung bei uns im Markt“, so Matthias Schäper.