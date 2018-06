Media Markt sucht das lustigste Bettvideo

Nordhorn Eine Nacht im Media Markt und Produkte im Wert von 25.000 Euro gewinnen. Klingt nach einem Wunschtraum? Für ein Media Markt Club-Mitglied und eine Begleitperson kann dies nun Realität werden.

Was man dafür tun muss? Einfach ein Kurzvideo im Bett drehen, das auf lustige und kreative Art und Weise zeigt, warum und mit wem man eine Nacht im Media Markt verbringen möchte. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai.

Alle Informationen rund um die verrückte Club-Aktion sowie die ausführlichen Teilnahmebedingungen gibt es im Media Markt Nordhorn oder online unter www.deine-nacht-im-mediamarkt.de. Seit mehr als zwei Jahren punktet der Media Markt Kundenclub mit handfesten Einkaufsvorteilen, tollen Gewinnchancen, vielen Überraschungen und besonderen lokalen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerten, Autogrammstunden, Koch-Shows oder exklusiven Shopping-Events. Immer im Fokus steht dabei das Motto „Hauptsache ihr habt Spaß“.

Das 30-Sekunden-Video muss im Bett spielen

Jede Menge Spaß verspricht jetzt auch die außergewöhnliche Aktion „Deine Nacht im Media Markt“, für die sich alle Media Markt Club-Mitglieder vom 7. bis einschließlich 31. Mai bewerben können. „Wir hoffen, dass auch zahlreiche Club-Mitglieder unseres Media Markts mitmachen und drücken fest die Daumen, dass der Gewinner aus Nordhorn kommt“, so Geschäftsführer Matthias Schäper.

Wichtig: Das Video muss im Bett spielen und darf maximal 30 Sekunden lang sein. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Club-Mitglieder; wer noch nicht Mitglied ist, kann sich auch noch kurzfristig anmelden. Die Einreichung der Videos erfolgt per Upload über die Aktionswebsite. Nach dem Bewerbungsschluss am 31. Mai wählt eine Jury das witzigste Video aus und kürt den glücklichen Gewinner.

An einem Wochenende im September werden dann der Gewinner und seine Begleitung vom Media Markt Lieferservice von zu Hause abgeholt und in ein Bett in einen Markt in ihrer Nähe gebracht. Dort erleben sie eine unvergessliche Nacht – unter anderem mit der Präsentation ihrer Preise im Wert von 25.000 Euro, einem 5-Gänge-Dinner, zubereitet vom berühmten Fernseh- und Spitzenkoch Gregor Wittmann, sowie jeder Menge Spaß und Unterhaltung.

Alle Informationen zu dieser verrückten Club-Aktion gibt es unter www.deine-nacht-im-mediamarkt.de.