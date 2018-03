Media Markt Nordhorn feiert 19. Geburtstag

gn Nordhorn. Getreu dem Motto „Hauptsache ihr habt Spaß“ begrüßt der Media Markt Nordhorn täglich seine Kunden – und anlässlich des 19. Geburtstags ist der Spaß garantiert nochmal so groß. Am 7. und 8. März wird standesgemäß gefeiert: „Wir ziehen in puncto Schnäppchen sämtliche Register. Es gibt quer durch das Sortiment einmalige Angebote, mit denen wir unseren Kunden Dankeschön für ihre langjährige Treue sagen“, verspricht Geschäftsführer Matthias Schäper. Clubkunden erwartet zudem ein ganz besonderes Gewinnspiel.

Seit 1999 gehört Media Markt zu den beliebtesten Einkaufszielen in der Region Nordhorn. Riesige Auswahl, freundliche Beratung, erstklassiger Service und supergünstige Preise sorgen für einen stetigen Kundenstrom.

Auch mit seinen regelmäßigen Aktionen und dem vor einem Jahr ins Leben gerufenen Kundenclub begeistert der Markt die Menschen in der Region. „Kundennähe ist unser oberstes Prinzip“, betont der Geschäftsführer.

Immer auf der Höhe der Zeit

Zum Erfolgsrezept gehört vor allem die Breite und Aktualität des Sortiments. Der Elektronikmarkt versteht sich als regionales Schaufenster für Innovationen und stellt in allen Abteilungen die neuesten Produkte und Trends vor. Um den Kunden ein Einkaufserlebnis auf der Höhe der Zeit zu bieten, werden Warenpräsentation und Ladendesign permanent an aktuelle Entwicklungen angepasst. Jüngstes Beispiel ist der gerade neu eröffnete Bodenpflege-Bereich, in dem das Sortiment um praktische Saugroboter und Handstaubsauger, den sogenannten „Hand Sticks“, deutlich erweitert wurde. Zur Beliebtheit des Markts tragen außerdem seine vielfältigen Dienstleistungen bei.

Erste Hilfe für smarte Patienten: Sofortreparatur für Smartphones & Co.

Sehr gefragt ist zudem die praktische Sofortreparatur für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs. Die Palette der Reparaturleistungen umfasst den Tausch von Displays und Akkus, aber auch den Ersatz von defekten Power Buttons, Lautstärkereglern und Kameramodulen. Neben Reparaturen wird zudem eine große Zahl von Serviceleistungen angeboten, um Geräte wieder einsatzfähig zu machen. Dazu zählen unter anderem Softwareinstallationen, Updates oder das Auftragen von Displayschutzfolien.

„Die Sofortreparatur wird bereits rege genutzt. Betroffene sind heilfroh, dass es bei MediaMarkt diesen Service gibt und sie nicht wochenlang auf die Reparatur ihrer mobilen Endgeräte warten müssen, denn wer kann heute schon noch auf sein Smartphone verzichten“, erklärt Matthias Schäper.

Einen Termin zu vereinbaren ist nicht nötig. Man kann während der normalen Ladenöffnungszeiten einfach vorbeikommen, gibt das defekte Gerät ab und bekommt nach einem kurzen Check sofort gesagt, wann man es wieder abholen kann und mit welchem Preis man rechnen muss.

Gängige Modelle wie iPhones sowie die Smartphones von Samsung und Huawei können dank eines großen Ersatzteilvorrats innerhalb von ein bis zwei Stunden repariert werden. Außerdem kümmern sich die Techniker auch um Smartphones anderer Hersteller sowie um Tablets, Notebooks und PCs. Hier hängt die Reparaturzeit jeweils davon ab, wie schnell die benötigten Ersatzteile verfügbar sind. Aber auch das geht oft innerhalb weniger Tage.

Jetzt Mitglied im Media Markt-Club werden

Anlässlich des Jubiläums können sich die Mitglieder des Media Markt-Clubs über exklusive Aktionen freuen. Der Markt in Nordhorn hat sich dabei etwas ganz Besonderes ausgedacht: Gesucht werden unter allen Clubmitgliedern des Marktes die drei ältesten Kassenbons. Kunden können ihre lesbaren Bons direkt an der Information im Original abgeben und so am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es für den ältesten Bon einen Philips 55 Zoll TV. Als Zweitplatzierter kann man sich über eine brandneue Sony PlayStation 4 freuen und der drittälteste Kassenbeleg erhält einen Kopfhörer von Bose. Wer noch nicht Mitglied ist, kann sich online und direkt im Markt kostenlos registrieren und erhält dann seine persönliche Club-Karte.

Mit der Karte oder der Club-App fürs Smartphone kann man von zahlreichen Vorteilen profitieren. Darunter eine verdoppelte Umtauschzeit auf 28 Tage, eine geschenkte Lieferung sowie zahlreiche Gewinnmöglichkeiten, insbesondere beim monatlichen Mega-Glückskick mit der Verlosung eines wertvollen Hauptpreises. Obendrein gibt es für alle Mitglieder die „WOW!“, ein kostenloses Clubmagazin. Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift bietet ein ungewöhnliches Lesevergnügen rund um Menschen und Produkte sowie zusätzliche Gewinnaktionen.

Nähere Informationen: www.mediamarkt.de/markt/nordhorn/