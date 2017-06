Media Markt Nordhorn feiert 18. Geburtstag

Nordhorn. Seit 1999 ist der Media Markt Nordhorn als Schaufenster für Innovationen ein begehrtes Ziel für Kunden aus der Region und den benachbarten Niederlanden. Die Geburtstagsgäste erwartet ein einmaliges Shopping-Wochenende mit Schnäppchen in allen Abteilungen. Zugleich wird das einjährige Bestehen des Media Markt Clubs gefeiert, der seinen Mitgliedern sagenhafte Vorteile und Gewinnchancen bietet.

Alljährlich, wenn der Frühling im Anmarsch ist, herrscht im Media Markt Nordhorn Feierstimmung. „Den Geburtstag nehmen wir regelmäßig zum Anlass, um unsere Kunden mit einmaligen Angeboten zu beglücken – als Dankeschön für ihre langjährige Treue“, lädt Geschäftsführer Matthias Schäper zum fröhlichen Shopping ein. Mit 18 Jahren ist der Media Markt nun sogar volljährig, und das bedeutet, dass er zu den Schnäppchen noch eins drauflegt – in Form eines einmaligen Finanzierungsangebots.

Null-Prozent-Finanzierung über 60 Monate

„Wir bieten unseren Kunden eine Null-Prozent-Finanzierung an, bei der man sich bis zu 60 Monate lang Zeit nehmen kann, um den Kaufpreis in kleinsten Raten zu bezahlen – also ganze fünf Jahre lang. Auf diese Weise kann sich jeder so gut wie jeden Wunsch erfüllen“, so der Geschäftsführer.

Langgehegte Wünsche werden Wirklichkeit, wenn man die Chance beim Schopfe packt. „Ob Fernseher, Computer, Smartphone, Kamera, VR-System, Kaffeevollautomat, Kühlschrank oder Waschmaschine – egal, was man sich aussucht, die Null-Prozent-Finanzierung gilt für jedes Produkt aus unserem Sortiment“, versichert Matthias Schäper. „Da kann man sich endlich Dinge leisten, von denen man schon immer geträumt hat. Selbst wenn der Kaufpreis vierstellig ist, spürt man ihn in seinem Geldbeutel fast gar nicht.“

Ein Jahr Media Markt Club

Zusammen mit dem 18. Geburtstag wird auch das jüngste „Baby“ von Media Markt gefeiert, der vor einem Jahr gegründete Kundenclub, in dem man kostenlos Mitglied werden kann. Spannende Events, einzigartige Gewinne, eine geschenkte Standardlieferung, verdoppelte Umtauschzeit sowie digitale Kassenzettel – der Media Markt Kundenclub bietet seinen Mitgliedern jede Menge Sofort-Vorteile. Bundesweit zählt der Club bereits zwei Millionen Mitglieder. Wie attraktiv die Clubmitgliedschaft ist, zeigt ein Rückblick auf die Highlights des ersten Jahres. Zu den Club-Aktionen gehörten Ticketverlosungen für Fußball-Bundesligaspiele, Konzerte, Kinovorstellungen, Autogrammstunden mit Prominenten und exklusive VIP-Shopping-Events. Ebenso lockten Live-Kochshows und actionreiche Veranstaltungen wie Bungee-Jumping zahlreiche Club-Mitglieder in die Märkte. Zudem gab es beim monatlich ausgelosten Mega-Glückskick im ersten Clubjahr attraktive Preise, darunter eine Kreuzfahrt mit der MS Deutschland und Karten für die Fußball-EM in Frankreich inklusive Übernachtung in Paris. „Unsere Clubmitglieder dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf viele spannende Events und attraktive Gewinne freuen“, verspricht Matthias Schäper. „Der Spaß geht weiter!“.

