Modefachgeschäft MBC wird 43 und feiert das

Nordhorn Über 40 Jahre Erfolg als Einzelhändler im Modebereich – das kann sich mehr als sehen lassen. Das haben sich auch Inhaber und Geschäftsführer Torsten Thoben sowie sein Team gedacht und feiern in diesen Tagen das 43-jährige Bestehen des Modefachgeschäftes MBC, das in Meppen mit dem Stammhaus und in Nordhorn mit einer Filiale vertreten ist.

Geburtstag ist also an den zwei Standorten angesagt, und das können die Kunden vom 29. bis zum 30. April bei einigen Aktionen direkt miterleben. Den Erfolg seines Unternehmens führt Inhaber Torsten Thoben auf zwei einfache Prinzipien zurück: Beratung und Service, kurzum volle Kundenorientierung. „Und das wurde von Anfang an von uns gelebt“, sagt er mit Überzeugung.

Dass das Konzept aufgegangen ist, belegt beispielhaft die Entwicklung der Nordhorner Filiale. 1994 wurde sie am Kanalweg in Nordhorn gegründet. Das Fachgeschäft für Damen- und Herrenoberbekleidung entwickelte sich so gut, dass größere Räumlichkeiten benötigt wurden, die schließlich 2019 im Ring-Center gefunden wurden. Der Kunde kann sich über ein noch umfangreicheres Angebot und ein nochmals verbessertes Einkaufserlebnis freuen.

Nähere Infos auf: www.mbc-mode.de/mbc-nordhorn