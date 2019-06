Marktkauf Kutsche in Nordhorn: feiert 10-jähriges Bestehen

Nordhorn Mehr als nur ein Supermarkt – dieser Devise fühlt sich Manfred Kutsche, Inhaber des Marktkaufs Kutsche im Ring-Center, verpflichtet. Und wer einen genauen Blick auf das SB-Warenhaus wirft, wird feststellen, dass diese Devise dem Kunden zu gute kommt. Das machen schon allein die Zahlen deutlich: Circa 60.000 Artikel werden auf einer Verkaufsfläche von mehr als 7000 Quadratmetern angeboten. Das riesige Sortiment an Lebensmitteln, Multimedia-, Haushalts-, Mode- oder Drogeriewaren lässt keine Wünsche offen. Trotz der Größe steht bei Marktkauf Kutsche der persönliche Kontakt zum Kunden im Vordergrund. Die rund 100 Mitarbeiter begeistern mit Service, Freundlichkeit und frischen, hochwertigen Produkten, über die sie auf Wunsch auch fachkundige Auskunft geben können.

In diesem Jahr kann Marktkauf Kutsche in Nordhorn auf 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Nach kleineren Umbaumaßnahmen im Mai 2009 schloß der neue Inhaber Manfred Kutsche den Markt für 14 Tage und richtete ihn so ein, wie ihn heute die Kunden kennen: mit kompletten Bedienungstheken und vielem mehr.

In dieser Woche möchten sich Manfred Kutsche und sein Team bei den Kunden für die langjährige Treue bedanken. Ab dem morgigen Donnerstag, 20. Juni, gibt es tolle Angebote und am Samstag, 22. Juni, werden für die Besucher in der Zeit von 12 bis 18 Uhr viele attraktive Aktionen auf dem Parkplatz vor dem Markt geboten.

Nähere Informationen: www.marktkauf-kutsche.de

Für Gourmets: leckerer Fisch. Foto: Franz Frieling