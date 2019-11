Marija‘s Restaurant in Bad Bentheim: Neueröffnung

Bad Bentheim Das Team von „Marija’s Restaurant“ freut sich über die Neueröffnung in den neuen Räumlichkeiten in der Stadtmitte an der Wilhelmstraße 9a. „Besuchen Sie uns in einer gemütlichen Atmosphäre mit schmackhaften Gerichten und ausgewählten Weinen. Angefangen bei traumhaften Vorspeisen über Pasta, Steaks und andere Fleischgerichte, Fisch bis hin zu leckeren Desserts“, sagt Inhaberin Marija Vrdoljak. Warme Küche gibt es bis 21.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind montags von 17.30 bis 23 Uhr, Dienstag ist Ruhetag, mittwochs von 17.30 bis 23 Uhr, donnerstags von 17.30 bis 23 Uhr, freitags von 17.30 bis 23 Uhr, samstags von 17.30 bis 23 Uhr und sonntags von 17 Uhr bis 22 Uhr. Weitere Infos auf Facebook.

Auch die stilvolle Einrichtung trägt dazu bei, dass sich Gäste in Marija‘s Restaurant wohlfühlen. Foto: privat

Auch die stilvolle Einrichtung trägt dazu bei, dass sich Gäste in Marija‘s Restaurant wohlfühlen. Foto: privat

Einfach mal wieder gut essen: Marija‘s Restaurant macht‘s möglich. Foto: privat

Von traumhaften Vorspeisen über Pasta, Steaks und andere Fleischgerichte, Fisch bis hin zu leckeren Desserts: Gäste können sich auf schmackhafte Mahlzeiten in Marijas‘s Restaurant freuen. Foto: privat

Einfach mal wieder gut essen: Marija‘s Restaurant macht‘s möglich. Foto: privat

Von traumhaften Vorspeisen über Pasta, Steaks und andere Fleischgerichte, Fisch bis hin zu leckeren Desserts: Gäste können sich auf schmackhafte Mahlzeiten in Marijas‘s Restaurant freuen. Foto: privat