Maler- und Lackierbetrieb Schophuis besteht 15 Jahre

Nordhorn Frank Schophuis und sein Team können sich freuen. In diesem Jahr können sie das 15-jährige Bestehen des Maler- und Lackierbetriebs mit Sitz an der Lise-Meitner-Straße 21 im Gewerbegebiet Nordhorn-Süd feiern.

Das serviceorientierte Unternehmen setzt die Wünsche der Kunden (privat wie auch gewerblich), vom neuen Anstrich für die Küche bis zum robusten Bodenbelag für das Kinderzimmer, in höchster Qualität um. Auch werterhaltende Außenanstriche gehören zum Leistungs-Portfolio. Frank Schophuis sagt zu Recht: „Nachdem wir angepackt haben, packen wir auch wieder ein. Würde Ihre Wand oder Ihr Boden nicht plötzlich so viel frischer aussehen, hätten Sie gar nicht bemerkt, dass wir da waren. Unsere Arbeit ist Handwerk, von dem wir sehr viel verstehen, mit einer ordentlichen Prise Ästhetik, auf die wir großen Wert legen. Für all die Fälle, in denen zählt, was auf der Oberfläche ist, haben wir die richtigen Antworten.“

Nähere Informationen: www.schophuis-maler.de