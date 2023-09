Maklerbüro Altenhöner setzt positiven Trend fort

2023 ist ein Jahr der großen Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt. Vor allem gestiegene Zinsen und gestiegene Materialkosten haben zu einem deutlichen Rückgang der Bautätigkeit, auch in der Grafschaft, geführt.

„Da wir bankenunabhängig arbeiten, konnten wir unseren hohen Umschlag im Verkauf im ersten Halbjahr sogar noch einmal steigern, und auch das dritte Quartal läuft sehr gut“, stellt dagegen Björn Altenhöner von CENTURY 21 fest. Das Maklerbüro hat Shops in Bad Bentheim, Nordhorn und Schüttorf. Diese positive Entwicklung wollen die Altenhöners auch in den kommenden Monaten fortsetzen. „Deshalb suchen wir dringend Immobilien in der gesamten Grafschaft Bentheim. Das dürfen auch gern Objekte sein, die schon länger am Markt beworben werden“, führt Kerstin Altenhöner aus. Die Unabhängigkeit von den Banken erweise sich für die Verkäufer als Vorteil. „Wir vermitteln direkt an Kaufinteressenten, aber wir vermitteln keine Hypotheken. So bleiben Käufer und Verkäufer gleich stark im Verkaufsprozess“, erläutert Björn Altenhöner.

