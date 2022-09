Magisches Lichterspiel im Schlosspark Bad Bentheim

Der Schlosspark Bad Bentheim, der vor allem in den Sommermonaten einen besonderen Publikumsmagneten darstellt, wird nun erstmals auch zur dunklen Herbstzeit zu einem magischen Ort, nämlich dann, wenn lumagische Lichtgestalten auf dem Gelände Einzug halten.

Leuchtende Fabel- und Naturwesen, interaktive Lichtinstallationen, magische Lichtbilder auf historischen Mauern und Klänge, die sich mit funkelndem Leuchten zur Symphonie verbinden: Vom 23. September bis 31. Oktober verwandelt „Lumagica“ mit dem magischen Lichterpark den Schlosspark in eine fantastische Zauberwelt. Mehr als 250 Lichtmotive – allesamt in sorgfältiger Handarbeit gefertigt, 300 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen fügen sich zu einer wunderbaren Geschichte, die an die geheimnisvolle Vergangenheit und die Eigenheiten der Gegend anknüpft.

Öffnungszeiten: 23. September bis 30. September von 19.30 bis 22 Uhr, 1. Oktober bis 14. Oktober von 19 bis 22 Uhr, 15. Oktober bis 31. Oktober von 18.30 bis 22 Uhr, letzter Einlass: 20.30 Uhr.

Nähere Informationen: www.lumagica.de.