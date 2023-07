LongLife LED erweitert sein Photovoltaik-Sortiment

Aufgrund des großen Erfolges im Bereich der Balkonkraftwerke hat die Neuenhauser Longlife LED GmbH ihr Produktportfolio in den vergangenen Monaten um Montagesysteme für PV-Großanlagen erweitert.

Ergänzt wird das Produktsortiment in den kommenden Wochen um Hybridwechselrichter und Speichersysteme namhafter Hersteller, wie zum Beispiel Growatt. Damit bietet die Longlife LED GmbH nun ein umfassendes Komplettsortiment zur Realisierung von Photovoltaiklösungen jeder Größe. Des Weiteren sollen in Zukunft gemeinsam mit Partnerunternehmen aus dem Bereich Photovoltaikmontage auch Projekte in der Grafschaft Bentheim geplant und realisiert werden.

Weitere Infos auf www.longlife-led.de