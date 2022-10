Logopädin Ina Alferink eröffnet Praxis an der Lindenallee

Die Lindenallee in Nordhorn als Standort hat Ina Alferink zum Namen für ihre Praxis inspiriert. „Der Name ‚Logoallee‘ ist eine Einladung für Menschen jeden Alters, mit ihren Sprach-, Sprech- oder Stimmstörungen oder Schluckstörungen zu mir zu kommen“, erklärt die ausgebildete Logopädin. „Ich freue mich, Kinder und Erwachsene in meiner Praxis zu begrüßen.“ Zugleich drückt der Praxisname Mobilität aus. Ina Alferink nutzt das Verfahren der mobilen bildgebenden Schluckdiagnostik, um Patientinnen und Patienten bei Bedarf zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder Praxen zu untersuchen. Damit bietet sie einen in der Grafschaft einzigartigen Service an, der für Menschen mit Schluckstörungen eine große Entlastung darstellt.

Ina Alferink ist seit 2010 als Logopädin tätig und verfügt über jahrelange Klinikerfahrung, die sie hervorragend auf den großen Schritt, eine eigene Praxis zu leiten, vorbereitet hat. Neben der regelmäßigen Arbeit mit Patientinnen und Patienten war es der Mutter von zwei Kindern sehr wichtig, sich stetig weiterzubilden und mit neuesten Entwicklungen in der Logopädie Schritt zu halten. Seit Juni 2016 ist Ina Alferink Fachtherapeutin für Dysphagie und seit Februar 2020 zertifizierte FEES-Therapeutin. FEES steht für die „flexible endoskopische Evaluation des Schluckakts“.

Ina Alferink bietet die logopädische Therapie als Heilmittelverordnung oder als private Dienstleistung an. Die Heilmittelverordnung wird von Fachärztinnen und Fachärzten ausgestellt.

Weitere Infos auf www.logoallee.de