„Linnenkinner“ können in ihre Kita in Uelsen einziehen

Die stetige Nachfrage nach weiteren Plätzen in einer Kindertagesstätte veranlasste die Samtgemeinde Uelsen schon 2021 dazu, Planungen für den Bau einer weiteren Einrichtung auf den Weg zu bringen. Das berichtete Gemeindedirektor Hajo Bosch bei einem Gesprächstermin vor Ort.

Nachdem ein Grundstück am Linnenbachweg in direkter Nähe des Feriengebietes erworben werden konnte, wurden auf dem Gelände im vergangenen Jahr bereits die ersten Erd- und Gründungsarbeiten begonnen. Im Juni 2022 war es dann so weit, dass der Grundstein für die neue Kindertagesstätte mit dem Namen „Linnenkinner“ offiziell gelegt werden konnte.

Als Träger des Kindergartens ist die Lebenshilfe Grafschaft Bentheim tätig. Nach den von der Lebenshilfe betriebenen Kitas in Neuenhaus, Emlichheim und Lohne ist die Lebenshilfe mit der Kita in Uelsen in allen Niedergrafschafter Kommunen vertreten, wie Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Kolde erläuterte.

Die Entscheidung für die Lebenshilfe wurde mit Ratsmehrheit beschlossen, ergänzte Bürgermeister Wilfried Segger als politischer Vertreter, der als Grund für die Entscheidung den Wunsch nach Trägervielfalt in der Gemeinde nannte.

Rita Lefers, Leiterin des Kindergartens, betonte den Aspekt der körperlichen Bewegung, der in der Arbeit mit den Kindern eine große Rolle spiele und sich deutlich im großzügig angelegten Außenspielbereich widerspiegele. Auch die Natur werde eine große Rolle spielen. Aufgrund der direkten Nähe zu Wald und Wiesen könnte den Kindern ohne großen Aufwand viel interessantes Wissen zu Tieren, Flora und Fauna vermittelt werden.

Der hell, farbenfroh und freundlich gestaltete Neubau mit großzügigem Raumangebot, bei dem auch energetische Aspekte wie der KfW 40-Standard eine Rolle spielten, ist mit einer Bruttogrundfläche von 912 Quadratmetern für 40 Kinder (25 Kinder in der Regelgruppe und 15 Krippenkinder) vorgesehen. Er bietet neben den Gruppen- und Intensivräumen auch einen Bewegungsraum und eine Cafeteria. Die Spielfläche beträgt rund 1711 Quadratmeter. Für eine Erweiterung stehen weitere 286 Quadratmeter auf dem Gelände zur Verfügung. Wie der hauptamtliche Gemeindedirektor Hajo Bosch und der ehrenamtliche Bürgermeister Wilfried Segger betonten, könnten nach Bedarf noch zwei weitere Kindergruppen eingerichtet werden. Das wurde bei den Planungen mit berücksichtigt, um zukünftig unnötige Kosten zu vermeiden.

Jutta Lux, Bereichsleitung Kinder, Jugend und Gesundheit der Lebenshilfe, und Kita-Leiterin Rita Lefers lobten die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uelsen, die bei den Planungen immer unterstützend zur Seite gestanden habe. Das galt auch für den pädagogischen Bereich und die Bildung des Mitarbeiterinnen-Teams.

Der Termin für eine offizielle Eröffnung wird nach Abschluss aller Bauarbeiten im Außenbereich erfolgen. Der offizielle Betrieb ist aber schon aufgenommen worden. am

Nähere Informationen: www.uelsen.de