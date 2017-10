Leckere Gerichte und Partys

gn Schüttorf. Es ist kaum zu glauben, aber so langsam geht das Jahr seinem Ende entgegen. Bald ist Zeit für saisonale Leckereien und für gemeinsame Feiern in der Weihnachtszeit. In den Monaten November und Dezember ist daher bei der Gaststätte Venhaus reges Treiben angesagt.

Der Start erfolgt mit dem traditionellen Martinsgans-Essen (ab November) und einem Wildbuffet am 3. November. Telefonische Anmeldungen sind erforderlich. Ein Klassiker seit vielen Jahren ist die Schüttorfer Musiknacht am 4. November, bei der auch in der Gaststätte Venhaus eine Menge los sein wird.

Für Firmen, Kegelclubs, Stammtische und andere Gruppen bieten sich die Weihnachtsparty am 2. und am 22. Dezember mit Buffet und Glühweinstand an. Darauf folgt am 17. Dezember ein Adventsbrunch.

Zum Jahresabschluss lädt die Gaststätte Venhaus am 28. Dezember zu einer Apré Ski Party mit Musik, einem kleinen Imbiss und diversen Getränken ein. Nähere Informationen: www.gaststaette-venhaus.de