Kultusministerium zeichnet Georg Utz GmbH für Ausbildung aus

Die Georg Utz GmbH aus Schüttorf hat zum zweiten Mal die Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung erhalten. Mit der zweiten Bewerbung gab es gleich die zweite Auszeichnung. Utz erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Industrie und Handel. Insgesamt erfolgt die Vergabe durch das Niedersächsiche Kultusministerium im Rahmen des Bündnisses für Duale Berufsausbildung zum siebten Mal. Die grundsätzliche Bedeutung der Ausbildung für die Gesellschaft steht im Mittelpunkt.

Die Preise werden in den Bereichen Industrie und Handel, Handwerk, Land- und Hauswirtschaft sowie Pflege vergeben. Die Kriterien für die Auszeichnung setzen sich zusammen aus der Anzahl der Auszubildenden der vergangenen drei Jahre, der Kontinuität und dem Erfolg der Ausbildung, dem regionalen und sozialen Engagement und der Umsetzung der Digitalisierung.

Julia Jansen, Ausbildungsleitung bei Utz, ist auf diese Auszeichnung stolz: „Die Auszeichnung bestätigt die Qualität unserer Ausbildung. Sie stärkt unser Bestreben, mit unserem Ausbildungsprogramm auch weiterhin junge Menschen zu fördern und ihnen eine verlässliche Grundlage für ihre berufliche Entfaltung und Zukunft zu bieten.“

Das Unternehmen bildet in 13 kaufmännischen und technisch-gewerblichen Berufen aus, wobei die Übernahmequote sehr hoch ist. Für 2024 sucht Utz Auszubildende für neun Ausbildungsberufe.

Wer Interesse an einer Ausbildung bei Utz hat oder mehr erfahren möchte, kann sich bei per Mail, telefonisch oder per WhatsApp melden.

E-Mail: Julia.Jansen@utzgroup.com

Telefon: 05923 805162

WhatsApp: 01736319842 .

Weitere Infos auf www.utzgroup.com