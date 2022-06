Krings: Erfahrener Partner für schlüsselfertigen Hallenbau

Nordhorn Die D. Krings GmbH ist erfahrener Partner im schlüsselfertigen Hallenbau. Angefangen bei der Beratung und Planung für die Produktion und Montage bietet das Unternehmen umfassende Komplettlösungen. Als Spezialist im schlüsselfertigen Hallenbau realisiert das Team der D. Krings GmbH Lagerhallen, Produktionshallen, Logistiklager sowie Bürogebäude. „Schlüsselfertig bauen mit der D. Krings GmbH – kostenfrei bis zur Bauausführung“ lautet das Motto. Mit dem Nordhorner Betrieb als Partner für das schlüsselfertige Projekt profitieren die Kunden von kostenfreien Leistungen: Nach einem Kennenlern-Termin werden die Kosten für das Bauprojekt geschätzt und Zeichnungen angefertigt. Mit den Kunden wird das Projekt geplant. Diese erhalten ein Angebot sowie eine ausführliche Baubeschreibung. So entsteht maximale Transparenz. Bei Vertragsabschluss werden Festpreis und Übergabetermin vereinbart. Erst dann, vor der Bauausführung, fallen für die Bauherren Kosten an.

Leistungen zeigen sich am anschaulichsten an Referenzobjekten. Für das Unternehmen WaterRower in Nordhorn errichtete die D. Krings GmbH schlüsselfertig drei neue Produktions- und Lagerhallen sowie ein integriertes Bürogebäude.

Weitere Infos auf www.d-krings.de