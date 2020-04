Kreissparkasse Nordhorn hilft „gemeinsamdadurch“

Nordhorn Die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn bringt in der Corona-Krise mithilfe der Online-Gutschein-Plattform „gemeinsamdadurch“ hilfsbereite Menschen in der Region mit ihren Lieblingsläden und -unternehmen zusammen, die wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft zu betreiben. Volker Langhammer, Bereichsleiter Firmenkunden der Kreissparkasse Nordhorn, beantwortet vier Fragen zum innovativen Onlineportal.

Warum unterstützt die Kreissparkasse Nordhorn die Plattform helfen.gemeinsamdadurch.de?

Wir bringen über die Plattform hilfsbereite Menschen und leistungsbereite Unternehmer in unserem Geschäftsgebiet zusammen. Denn wir haben auch neben unserem kreditwirtschaftlichen Geschäft eine Verantwortung für unsere Region. Wir wollen, dass wir alle gemeinsam gut durch die aktuelle Krise kommen: Unternehmer sollen nach der Krise weiter ihre Geschäfte betreiben können, viele Menschen wollen sie bei der Bewältigung der Krise unterstützen. Mithilfe der Gutschein-Plattform kommen wir gemeinsam da durch.

Was können Kunden tun, die ein Unternehmen in ihrem Umfeld unterstützen wollen?

Auf der Plattform können sie Gutscheine in Stückelungen von zehn bis einhundert Euro kaufen, die Gutschein-Summe kommt 1:1 bei dem Unternehmen an. Wenn ihr Lieblingsunternehmen auf helfen.gemeinsamdadurch.de noch nicht präsent ist, können sie es zur Teilnahme animieren – und ihm so den Weg zu einer größeren Unterstützer-Gemeinschaft weisen.

Was müssen Unternehmen tun, um auf der Gutschein-Plattform sichtbar zu werden?

Unternehmen können sich auf helfen.gemeinsamdadurch.de registrieren. Der Gutscheinpartner Atento bearbeitet die Anmeldung innerhalb eines Tages, fragt nach der Bankverbindung und gibt alle notwendigen Informationen zum Gutscheinsystem.

Reichen die Hilfen von Bund, Ländern und anderen und die Kredite für die Unternehmen nicht aus, um durch die Krise zu kommen?

Die Programme arbeiten mit Zuschüssen oder Krediten. Viele Unternehmer wollen jedoch gar nichts geschenkt bekommen und auch keinen Kredit aufnehmen, sondern schlicht ihre Leistung erbringen. Daran hindert sie zwar derzeit der Abstand, den wir alle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einhalten müssen. Aber das heißt ja nicht, dass die Unternehmer ihre Leistung nicht später erbringen können – und dafür mit Gutscheinen jetzt schon Umsätze machen, die ihnen das wirtschaftliche Überleben möglich machen. So kommen wir gemeinsam da durch.

Mehr Informationen über die Gutschein-Plattform gibt es auf:

www.helfen.gemeinsamdadurch.de/

:www.sparkasse.de/gemeinsamallemgewachsen/corona-gutschein-plattform.html