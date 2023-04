Kreissparkasse: Berater für energetische Sanierung

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Haus energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, ist bei der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn an der richtigen Adresse. Die drei zertifizierten Modernisierungsberater Lea Sinz, Simon Kotte und Tim Horstmeier zeigen in einer kostenfreien Beratung auf, welche Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für einzelne Maßnahmen bereitgestellt werden können. Grundlage ist ein Gebäudeschnellcheck der zu modernisierenden Immobilie. „Gerne geben wir Tipps, welche Maßnahmen an der jeweiligen Immobilie sinnvoll sind“, verdeutlicht Lea Sinz. Unter anderem kommen die vier Themenfelder „Wärmedämmung“, „Heizungssanierung“, „Fenster und Türen“ sowie die Anschaffung einer möglichen neuen Photovoltaikanlage ins Spiel. „Nach einer Modernisierung lassen sich Kosten sparen, indem man Energie spart. Gleichzeitiig wird der Wert der Immobilie gesteigert und man trägt persönlich dazu bei, die Klimaziele zu erreichen“, so Simon Kotte. „Wer möchte das nicht?“, fügt Tim Horstmeier fragend hinzu und gibt den Hinweis, zusätzlich einen Energieberater hinzuzuziehen, um die staatlichen Zuschüsse beantragen zu können.

