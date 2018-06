Kräutergärtnerei Zierleyn lädt am Sonntag zum Kräutertag ein

Nordhorn. Für alle Kräuterfreunde und Interessierte ist die Kräutergärtnerei Zierleyn am Kiefernweg 9 in Nordhorn mittlerweile ein überregionaler Anlaufpunkt geworden. Hier findet man (fast) alles für den Gaumen, Nase und Augen, eben „Kräuter für die Sinne“. Alle Pflanzen werden vor Ort produziert, vom Samenkorn über Stecklinge oder durch Teilung. Bekannte Pflanzen wie Thymian oder Kerbel findet man neben Kräutern aus allen Kontinenten wie zum Beispiel den Südseeknoblauch aus Mittelamerika oder die Herzsame aus Indien. Neben den kulinarischen Kräutern findet man hier auch Heilpflanzen, die in der traditionellen Volksmedizin eine wichtige Rolle spielen.

Auch heimische, zwischenzeitlich fast vergessene, „Bauerngartenpflanzen“ gehören hier wieder zum Angebot. Wer kennt noch die „Ewige Zwiebel“ oder das „Lauchscheibenschötchen“? Die beliebte Lakritztagetes sorgt immer wieder für erstaunte Gesichter und erfreut die Naschkatzen mit kalorien- und zuckerfreien Genuss. Ebenfalls erfreut sich die vielfältig einsetzbare Zitronenverbene einer stetig wachsenden Fangemeinde und die große Auswahl von über 25 verschiedenen Minzsorten löst bei so manchem eine Sammelleidenschaft aus.

Verkauft werden die Kräuter über den Nordhorner Wochenmarkt (Samstags), direkt ab Gärtnerei von Montags bis Freitags 10 Uhr - 18 Uhr, über verschiedene Gartenevents wie Schloss Ippenburg oder Landpartie Schloss Bückeburg u.a. Außerdem steht ein Onlineshop zur Verfügung.

Einmal jährlich findet in der Gärtnerei ein Kräutertag statt. Hier kann man sich einen Überblick über Angebot und Produktion machen. Verschiedene andere Aussteller präsentieren ebenfalls ihre Produkte und Kräuterkoch Christian Meijer, Küchenchef vom See-und Sporthotel Ankum, sorgt für den kulinarischen Teil des Tages. Er steht mit Tipps und Ratschlägen dem interessierten Hobbykoch zur Seite.

Weitere Informationen:

www.kräuterfürdiesinne.de

Facebook: Kräuter für die Sinne-Zierleyn