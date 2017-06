Kosmetik-Studio Manert feiert Jubiläum

gn Nordhorn. Viele Unternehmen feiern Jahresjubiläen, das Kosmetikstudio Manert wählte hierbei, dank digitaler Aufzeichnungsmethoden, ein alternatives Jubiläum. Die 25.000 Fußpflege, seit der Betriebsübernahme im Jahr 2011 durch Nehle Kibilka, konnte Anfang April mit der Kundin Ute Ohmann gefeiert werden. „Das Jubiläum bestätigt mir, dass wir zuverlässige Arbeit leisten, sich die Kunden gut aufgehoben fühlen und uns vertrauen“. so die staatlich geprüfte Kosmetikerin und Podologin aus Nordhorn. Das Kosmetikstudio Manert kann dabei auf eine langjährige und erfolgreiche Geschichte zurückblicken, Anfang der Neunziger wandelte sich die Drogerie Manert immer mehr zum Anlaufpunkt für gestresste Fußsohlen. Dabei ist die Fußpflege nur ein Teil des aktuellen Angebots, auch ist das mehrköpfige Team in Sachen Wellness und Permanent-Kosmetik, sowie in der klassischen Kosmetik höchstprofessionell tätig. „Wohlfühlen ist einfach“ lautet dabei das ganzheitliche Mantra des Kosmetikstudios Manert in Nordhorn. Foto: privat. Nähere Informationen: www.kosmetikstudio-manert.degn Nordhorn.

Karte